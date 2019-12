Prospect Resources Limited sichert Stromversorgung für Lithiummine Arcadia DGAP-News: Prospect Resources Limited / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Zulassungsgenehmigung Prospect Resources Limited sichert Stromversorgung für Lithiummine Arcadia 16.12.2019 / 10:56 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Das afrikanische Lithium-Unternehmen Prospect Resources Ltd (ASX: PSC, FRA: 5E8) ("Prospect" oder "das Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Vereinbarung über die sichere Stromversorgung ("SPSA", Secure Power Supply Agreement oder "die Vereinbarung") mit Simbabwe Electricity Transmission & Distribution Company (ZETDC) für die Stromversorgung des Lithiumprojekts Arcadia ("Arcadia") unterzeichnet hat. Die Hauptstromquelle von Arcadia ist das vorhandene Wasserkraftwerk am Kariba-See, dessen Hauptüberlandleitungen über das Umspannwerk Atlanta in einer Entfernung von etwa 15 km neben Arcadia verlaufen. Die wesentlichen Bedingungen der Vereinbarung: 1. Datum des Inkrafttretens: 1. Januar 2020 2. Laufzeit: 3 Jahre ab dem Datum des Inkrafttretens; 3. Verlängerung: automatische Verlängerung um weitere drei Jahre; 4. Die Tarife werden von der Zimbabwe Energy Regulatory Authority (simbabwische Energieregelungsbehörde) genehmigt. 5. Im Falle einer größeren Systemstörung, einer Wartung oder eines größeren Stromausfalls, der die Stromversorgung von Arcadia vorübergehend unterbrechen kann, muss ZETDC in Einklang mit den Elektrizitätsverordnungen für die Qualitätssicherung eine Vorankündigung vorlegen. Prospects Managing Director, Sam Hosack, sagte: "Die Entwicklung der Lithiummine Arcadia muss durch eine sichere und langfristige Energieversorgung unterstützt werden, und die SPSA ist die erste Stufe in diesem Prozess. Sekundäre Energiequellen, einschließlich eines möglichen Solarparks, werden nun einen Schwerpunkt für das Team darstellen." Diese Pressemitteilung wurde von Herrn Sam Hosack, Managing Director von Prospect Resources Ltd., genehmigt. Über Prospect Resources Limited (ASX: PSC) Prospect Resources Limited (ASX: PSC, FSE: 5E8) ist ein an der ASX notiertes Lithiumunternehmen mit Sitz in Perth, das in Simbabwe tätig ist. Das Vorzeigeprojekt von Prospect ist das Lithiumprojekt Arcadia am Stadtrand von Harare in Simbabwe. Das Lithiumprojekt Arcadia repräsentiert eine weltweit bedeutende Lithiumressource in Festgestein und wird von Prospects erfahrenem Team rasch entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der kurzfristigen Produktion von Petalit- und Spodumenkonzentraten liegt. * Afrikas führendes Batteriemineralunternehmen * Gut positionierte Lithiumressource sowohl in Bezug auf die Größe als auch auf den Gehalt * DFS zeigte starke Projektwirtschaftlichkeit * Weg zu Finanzierung, Entwicklung und Produktion * Abnahmevereinbarung vorhanden und positioniert, um von der Marktnachfrage zu profitieren Über Lithium Lithium ist ein weiches silberweißes Metall, das hochreaktiv ist und in der Natur in seiner elementaren Form nicht vorkommt. In der Natur kommt es als Verbindung in Festgesteinslagerstätten (wie Arcadia) und Salzsolen vor. Lithium und seine chemischen Verbindungen haben ein breites Spektrum industrieller Anwendungen, was zu zahlreichen chemischen und technischen Verwendungen führt. Lithium besitzt das höchste elektrochemische Potenzial aller Metalle, eine Schlüsseleigenschaft für seine Rolle in Lithium-Ionen-Batterien. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte: Nicholas Rathjen General Manager, Corporate Affairs nrathjen@prospectresources.com.au Im deutschsprachigen Raum: AXINO GmbH Fleischmannstraße 73728 Esslingen am Neckar Tel. +49-711-82 09 72 11 Fax +49-711-82 09 72 15 office@axino.de www.axino.de Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen. 16.12.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 936749 16.12.2019 ISIN AU000000PSC9 AXC0129 2019-12-16/10:56