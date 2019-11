Original-Research: Valneva SA - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Valneva SA Unternehmen: Valneva SA ISIN: FR0004056851 Anlass der Studie: 9M-Ergebnisse Empfehlung: Kaufen seit: 05.11.2019 Kursziel: EUR 6,00 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Valneva SE (ISIN: FR0004056851) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 6,00. Zusammenfassung: Der 9M-Produktumsatz von EUR 86,4 Mio. (+ 21,5% ggü Vj.) und EBITDA von EUR 3,0 Mio. (-50,8% ggü Vj.) waren etwas besser als die Markterwartungen. Das EBITDA lag unter dem Vorjahreswert, da die im Juni angekündigte Beendigung des Strategic Alliance Agreements (SAA) mit GlaxoSmithKline (GSK) einen Nettoeffekt von EUR 10,7 Mio. hatte. Das Management hat die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von EUR 115 Mio. bis EUR 125 Mio. auf EUR 125 Mio. bis EUR 130 Mio. angehoben, da ein starker Umsatz von Ixiaro im Q4/19 an das US-Verteidigungsministerium erwartet wird. Das hohe Umsatzwachstum von Ixiaro sowie die Erhöhung der Bruttomarge bezüglich des Produktumsatzes auf 65,2% (9M/18: 59,7%) bedeuten, dass das Management trotz der Auswirkungen der SAA-Kündigung in der Lage ist, die Prognose für das Gesamtjahr bei der im Februar gegebenen Guidance von einem Gesamtumsatz von EUR 125 Mio. bis EUR 135 Mio. und einem EBITDA von EUR 5 Mio. bis EUR 10 Mio. zu belassen. Darüber hinaus schreitet die Pipeline weiter voran. Ende September gab Valneva den Abschluss der Rekrutierung für den zweiten Teil der Phase-II-Studie ihres Lyme-Borreliose-Impfstoffkandidaten VLA15 bekannt. Außerdem wird ein Ende der Phase-2-Sitzung mit der FDA in Bezug auf den Chikungunya-Impfstoffkandidaten VLA1553 für Anfang 2020 erwartet. Wir haben unsere Produktumsatzprognosen für 2019 überarbeitet, lassen unsere Prognosen für 2020 jedoch weitgehend unverändert, da der Ixiaro-Umsatzsprung in Q4/19 zum Teil auf dem Aufbau von Sicherheitsbeständen basiert. Unser Kursziel von EUR 6,00 und unsere Kaufempfehlung bleiben unverändert. First Berlin Equity Research has published a research update on Valneva SE (ISIN: FR0004056851). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his EUR 6.00 price target. Abstract: 9M product sales of EUR 86.4m (+21.5% y-o-y) and EBITDA of EUR 3.0m (-50.8% y-o-y) were slightly better than market expectations. EBITDA came in below the prior year figure because of the EUR 10.7m net impact of the termination of the Strategic Alliance Agreement (SAA) with GlaxoSmithKline (GSK) announced in June. Management has raised full year product sales guidance from EUR 115m-EUR 125m to EUR 125m-EUR 130m on the expectation of strong Q4/19 sales of Ixiaro to the U.S. Department of Defense. High Ixiaro sales growth as well as the widening of the gross margin on product revenues to 65.2% (9M/18: 59.7%) means that management is able to leave full year guidance for total revenues of EUR 125m-135m and EBITDA of EUR 5m-10m given in February 2019 unchanged despite the SAA termination impact. Meanwhile, the pipeline continues to progress. At the end of September Valneva announced completion of recruitment for the second part of the phase II trial of its Lyme Disease vaccine candidate, VLA15. In addition, an End of Phase 2 meeting with the FDA regarding the Chikungunya vaccine candidate, VLA1553, is expected in early 2020. We have revised up our product revenue forecasts for 2019 but are leaving our projections for 2020 largely unchanged because the jump in Ixiaro sales in Q4/19 is partly based on the build-up of safety stock. Our price target of EUR 6.00 and our Buy recommendation are unchanged. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/19299.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2019 09:01 ET (14:01 GMT)