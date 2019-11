Neuer Finanzvorstand - Uwe Kolb wird das Ressort Finanzen bei der SeniVita Social Estate AG (SSE) längerfristig übernehmen. Der frühere Finanzvorstand der BHS tabletop AG ist seit Mai 2019 als unabhängiger Berater für die SSE tätig und leitet aktuell bereits ihr Finanzwesen. Er soll mittelfristig die momentan vakante Position des Finanzvorstands bei der SSE AG einnehmen.

"Wir freuen uns, mit Uwe Kolb einen ausgewiesen erfolgreichen und höchst kompetenten Finanzspezialisten dauerhaft für unsere Gesellschaft gewonnen zu haben. Er hat in der Zeit, in der er für die SSE tätig ist, bereits viel bewirkt, neue Strukturen im Controlling aufgebaut und maßgeblichen Anteil an der Realisierung unseres Finanzierungskonzepts", sagt SeniVita Gründer Dr. Horst Wiesent.

Neue SSE-Anleihen noch bis 13.11.2019 in der Zeichnung

Gerade im Hinblick auf die gegenwärtige Anleihen-Emission(en) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...