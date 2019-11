Mit Shopping-Ads stellt Google für Youtube ein neues Anzeigenformat vor, das sich speziell an Onlinehändler und Ketten, aber auch an Hersteller mit eigenem Shop richtet. Dass auf Youtube in großem Umfang Produkte getestet und in Videos beworben werden, ist nichts Neues. Jetzt hat Youtube die dazu passenden Werbeformate vorgestellt, die gezielt zum Einkauf animieren sollen. Neben Shopping-Anzeigen auf der Youtube-Startseite kommen jetzt auch shopping-optimierte Anzeigen in den Suchergebnissen hinzu. Über diese Anzeigen gelangt der Kunde gezielt auf eine ...

