In Deutschland wird heftig über den Einsatz von Huawei-Technik im 5G-Netz debattiert. Der Huawei-Gründer will nun schriftlich garantieren, dass es keine Hintertüren gibt. In der Debatte um den Aufbau des 5G-Netzes in Deutschland wirbt der chinesische Telekom-Ausrüster Huawei offensiv um Vertrauen. Kritik an seinem Unternehmen hat der Chef des Konzerns am Mittwoch vor Journalisten zurückgewiesen. Er könne "mit Sicherheit" versprechen, dass Huawei keine Daten an die chinesische Regierung weitergibt, sagte Ren Zhengfei am Huawei-Hauptsitz im südchinesischen Shenzhen...

Den vollständigen Artikel lesen ...