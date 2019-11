Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW nach Quartalszahlen von 76 auf 87 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet hob in einer am Mittwoch vorliegenden Studie die Schätzungen für 2019 nach soliden Zahlen zum dritten Quartal an. Für das kommende Jahr rechnet er mit einer stabilen operativen Marge (Ebit) im Kerngeschäft Automobil./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 14:33 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 14:43 / MESZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0126 2019-11-06/15:44

ISIN: DE0005190003