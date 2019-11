Die Aktien von Süss Microtec haben am Mittwoch den dritten Tag in Folge zugelegt und weiterhin von den starken Auftragseingängen des Zulieferers für die Chipindustrie profitiert. Nachdem die Papiere zuletzt mit der charttechnisch interessanten expontentiellen 200-Tage-Linie für den längerfristigen Trend bei aktuell 9,567 Euro gekämpft hatten, setzten sie sich seit Montag zunehmend weiter von dieser nach oben hin ab. Am Mittwochnachmittag gewannen die Anteile zuletzt 1,44 Prozent auf 11,24 Euro zu.

Zum Wochenstart hatte Süss Eckzahlen zum dritten Quartal veröffentlicht und die Jahresziele, insbesondere die für die Margen, teilweise gesenkt. Die Umsatzprognose für 2019 wurde indes an das obere Ende der vom Unternehmen angegebenen Spanne angehoben.

Die Auftragsflut im dritten Quartal habe die Margenanpassung überkompensiert, hatte daraufhin DZ-Bank-Analyst Harald Schnitzer geschrieben und den fairen Wert der Aktie hochgesetzt. Die Margenentwicklung allerdings, so monierte er, lasse weiterhin zu wünschen übrig./ck/he

