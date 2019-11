Aktien von Uber sind am Mittwoch auf den niedrigsten Stand ihrer noch kurzen Börsengeschichte gerutscht. Zur Handelseröffnung in New York sackten die Papiere um bis zu 8,7 Prozent auf 25,58 US-Dollar ab. Zuletzt betrug der Verlust der Aktien des Online-Vermittlers zur Personenbeförderung noch 5,4 Prozent.

Am heutigen Mittwoch endet die Stillhaltefrist für Aktionäre, die vor sechs Monaten die Papiere gekauft hatten. Gezeichnet hatten die Investoren die Papiere seinerzeit zu 45 US-Dollar. Damit beläuft sich der Verlust seitdem auf mehr als 40 Prozent. Bereits am Vortag waren die Aktien auf den tiefsten Stand seit dem Börsengang gefallen. Auslöser der Verkäufe waren ein hoher Verlust im dritten Quartal und die Aussicht auf profitable Geschäfte frühestens im Jahr 2021./bek/he

ISIN US90353T1007

AXC0294 2019-11-06/15:56