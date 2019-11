DGAP-DD: MorphoSys AG deutsch Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen 06.11.2019 / 15:59 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen a) Name Titel: Dr. Vorname: Markus Nachname(n): Enzelberger 2. Grund der Meldung a) Position / Status Position: Vorstand b) Erstmeldung 3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht a) Name MorphoSys AG b) LEI 529900493806K77LRE72 4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung Art: Aktie ISIN: DE0006632003 b) Art des Geschäfts Verkauf von Aktien (Performance Shares) aus einem ablaufenden Long-Term-Incentive-Programm im Rahmen der Vergütung als Vorstandsmitglied c) Preis(e) und Volumen Preis(e) Volumen 100,4 EUR 1305,20 EUR 100,4 EUR 2610,40 EUR 100,4 EUR 3915,60 EUR 100,4 EUR 3915,60 EUR 100,2 EUR 3807,60 EUR 100,3 EUR 7823,40 EUR 100,3 EUR 4714,10 EUR 99,9 EUR 7292,70 EUR 100,1 EUR 3603,60 EUR 100,1 EUR 3503,50 EUR 100,1 EUR 100,10 EUR 99,7 EUR 3589,20 EUR 99,45 EUR 3679,65 EUR 99,3 EUR 7348,20 EUR 99,05 EUR 2080,05 EUR 99 EUR 1485,00 EUR 99,1 EUR 3567,60 EUR 99 EUR 3861,00 EUR 98,8 EUR 7311,20 EUR 98,85 EUR 3657,45 EUR 98,6 EUR 3845,40 EUR 98,65 EUR 3748,70 EUR 98,85 EUR 3558,60 EUR 98,7 EUR 7501,20 EUR 98,8 EUR 7113,60 EUR 98,8 EUR 3754,40 EUR 98,75 EUR 3752,50 EUR 98,95 EUR 3661,15 EUR 99 EUR 3564,00 EUR 99,05 EUR 3169,60 EUR 99,05 EUR 495,25 EUR 99,35 EUR 14902,50 EUR 99,3 EUR 1986,00 EUR 99,3 EUR 4667,10 EUR 99,45 EUR 895,05 EUR 99,45 EUR 6165,90 EUR 99,5 EUR 3880,50 EUR 99,5 EUR 3880,50 EUR 99,5 EUR 3880,50 EUR 99,8 EUR 3592,80 EUR 99,8 EUR 299,40 EUR 99,65 EUR 2790,20 EUR 99,65 EUR 797,20 EUR 99,65 EUR 3587,40 EUR 99,6 EUR 3884,40 EUR 99,55 EUR 4081,55 EUR d) Aggregierte Informationen Preis Aggregiertes Volumen 99,4157 EUR 182626,5500 EUR e) Datum des Geschäfts 2019-11-05; UTC+1 f) Ort des Geschäfts Name: Xetra MIC: XETR --------------------------------------------------------------------------- 06.11.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: MorphoSys AG Semmelweisstr. 7 82152 Planegg Deutschland Internet: www.morphosys.com Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 54709 06.11.2019 ISIN DE0006632003 AXC0297 2019-11-06/15:59