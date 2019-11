Der weltweit drittgrößte Rückversicherer Hannover Rück rechnet trotz immenser Großschäden 2019 mit einem Rekordgewinn.Der Überschuss dürfte statt auf 1,2 Milliarden auf mehr als 1,25 Milliarden Euro klettern, kündigte Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz am Mittwoch in Hannover an. Für das kommende Jahr gab der Manager das neue Ziel von 1,2 Milliarden Euro aus. Denn der 2019 erzielte Sondergewinn von 100 Millionen Euro aus der Übernahme des Lebensversicherers Assicurazioni Generali Leben ...

