Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Dialog Semiconductor nach endgültigen Quartalszahlen von 41 auf 45 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Chipentwickler habe einen soliden operativen Margenanstieg berichtet, schrieb Analyst Mitch Steves in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Für eine Neubewertung der Aktie warte er aber auf Nachrichten zu möglichen Übernahmen - denkbar seien sowohl kleinere Deals als auch größere Zukäufe./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 03:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 09:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0128 2019-11-06/16:05

ISIN: GB0059822006