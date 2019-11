Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Photon Energy N.V. (WSE: PEN, die "Gruppe") gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Photon Energy Solutions HU Kft sieben Photovoltaik-Kraftwerke mit einer Gesamtleistung von 4,9 MWp in den ungarischen Gemeinden Fertod und Kunszentmárton fertiggestellt und ans Netz angeschlossen hat, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

