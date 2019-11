Der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB), Robert Holzmann, sieht die Aufregung rund um die Nichtigkeit seiner Personalentscheidungen als "Sturm im Wasserglas". Das sagte er gegenüber der APA am Rande einer Veranstaltung am Mittwoch im Europaparlament in Brüssel. Auch die ab Jänner geplante neue Geschäftseinteilung werde schon seit Monaten diskutiert, betonte Holzmann. Ads_BA_AD('CAD2'); ...

Den vollständigen Artikel lesen ...