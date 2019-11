Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fraport nach Neunmonatszahlen von 86 auf 88 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Der Bericht des Flughafenbetreibers habe weitgehend innerhalb seiner Erwartungen gelegen, schrieb Analyst Dirk Schlamp in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Den fairen Wert hob er an, da er kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vornahm und nun mit einem verbesserten Finanzergebnis rechnet. Unter dem Strich dürften die Gewinne von 2020 bis 2023 jeweils leicht steigen./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 15:22 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 15:28 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0005773303