Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Hannover Rück nach Neunmonatszahlen von 131 auf 150 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Mit dem angehobenen Kursziel reflektiere er auch die Neubewertung der Aktie seit Jahresbeginn, schrieb Analyst Kamran Hossain in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Zudem habe er seine Ergebnisschätzungen für den Rückversicherer bis 2021 erhöht./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 09:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 09:50 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0131 2019-11-06/16:53

ISIN: DE0008402215