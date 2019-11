sino AG | High End Brokerage: BaFin schließt Inhaberkontrollverfahren ab und genehmigt Beteiligung von Creandum und Project A an der Trade Republic Bank GmbH DGAP-Ad-hoc: sino AG / Schlagwort(e): Sonstiges sino AG | High End Brokerage: BaFin schließt Inhaberkontrollverfahren ab und genehmigt Beteiligung von Creandum und Project A an der Trade Republic Bank GmbH 06.11.2019 / 16:54 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Düsseldorf, 6. November 2019 Die sino Aktiengesellschaft ("sino") wurde heute darüber informiert, dass die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") das Inhaberkontrollverfahren für die Beteiligung von Creandum V L.P., Guernsey, United Kingdom, ("Creandum") abgeschlossen hat. Das Inhaberkontrollverfahren für Project A Ventures III GmbH & Co. KG, Berlin, ("Project A") ist ebenfalls abgeschlossen und die BaFin hat die Beteiligung beider Venture Capital Investoren an der Trade Republic Bank GmbH genehmigt. Die Vereinbarungen für die Beteiligung der Investoren wurden am 16. Juli 2019 notariell beurkundet und am 30. September 2019 angepasst, beides wurde jeweils mittels Ad-hoc-Mitteilung vom jeweiligen Tag durch die sino gemeldet. Gemäß den vertraglichen Vereinbarungen werden der Trade Republic Bank GmbH nach dem erfolgreichen Abschluss des Inhaberkontrollverfahrens in diesem dritten Teil der Beteiligung der beiden Investoren rund 4,4 Millionen Euro im Rahmen der vereinbarten Kapitalerhöhung durch die Venture Capital Investoren zufließen. Der vertraglich vereinbarte Verkauf von Anteilen an der Trade Republic Bank GmbH an die beiden Venture Capital Investoren durch die sino Beteiligungen GmbH, eine 100%-igen Tochter der sino AG, der zu einem Verkaufspreis von insgesamt 1,5 Millionen Euro führen wird (siehe Ad-hoc Mitteilung vom 16. Juli 2019), kann nun ebenfalls vollzogen werden. Nach Durchführung sämtlicher vereinbarter Kapitalerhöhungen und des Verkaufs der Anteile wird die sino Beteiligungen GmbH noch mit rund 30 % am Grundkapital der Trade Republic Bank GmbH beteiligt sein. Kontakt: Karsten Müller Syndikus / Prokurist Tel. +49 211 3611 2220 --------------------------------------------------------------------------- 06.11.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de --------------------------------------------------------------------------- Sprache: Deutsch Unternehmen: sino AG Ernst-Schneider-Platz 1 40212 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49(0)211 3611-0 Fax: +49(0)211 3611-1136 E-Mail: info@sino.de Internet: www.sino.de ISIN: DE0005765507 WKN: 576550 Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 906147 Ende der Mitteilung DGAP News-Service --------------------------------------------------------------------------- 906147 06.11.2019 CET/CEST ISIN DE0005765507 AXC0318 2019-11-06/16:55