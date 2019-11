BERLIN (Dow Jones)--Am Bau der weltweit größten Power-to-Gas-Anlage in der Schweiz sind auch deutsche Firmen beteiligt. Siemens liefere das Elektrolyse-Verfahren und zwei Tochterunternehmen des Heiztechnik-Produzenten Viessmann, Microb Energy und Schmack Biogas, die Technologie für die 2,5-Megawatt-Anlage. Bauherr ist der schweizerische Energieversorger Limeco. Für das Großprojekt unterzeichneten die beteiligten Unternehmen einen gemeinsamen Werkvertrag, teilte die Viessmann Group im hessischen Allendorf mit. In der Anlage in Dietikon im Kanton Zürich soll Wasserstoff mikrobiologisch zu Methan umgewandelt werden.

"Mit Strom aus unserer Kehrichtverwertungsanlage und dem Klärgas aus unserer Abwasserreinigungsanlage liefern wir die zwei wichtigsten Zutaten im Power-to-Gas-Prozess - und zwar am gleichen Standort", erklärte Limeco-Geschäftsführer Patrik Feusi. Die Anlage soll den überschüssigen Strom, der bei der Abfallentsorgung entsteht, in Wasserstoff umwandeln. Dieser wird dann zusammen mit dem Kohlendioxid aus dem anfallenden Klärgas zu Biomethan umgewandelt.

Durch die Verbrennung von erneuerbarem Gas anstelle von Heizöl sollen jährlich bis zu 5.000 Tonnen CO2 eingespart werden, erklärte Viessmann. Das entspreche dem Verbrauch von ungefähr 2.000 Haushalten.

November 06, 2019

