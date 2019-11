Die Diskussionsrunde, in der RPA und andere Arten der Unternehmensautomatisierung behandelt werden, ist zentraler Gegenstand der Accelerate Vienna, Europas größte Automatisierungskonferenz.

Tricentis, ein führendes Unternehmen für Unternehmensautomatisierung, hat angekündigt, dass "The Next Great Debate: How Automation Really Impacts Jobs" (etwa: Die nächste große Debatte: Wie Automatisierung die Arbeit verändert) live von der Accelerate Vienna übertragen wird. Die Übertragung beginnt um 7:45 Uhr PST 10:45 Uhr EST 3:45 Uhr GMT 8:15 Uhr IST. Jeder ist herzlich eingeladen, an der Diskussionsrunde teilzunehmen und während dieser Fragen oder Kommentare beizusteuern; die Anmeldung erfolgt unter https://www.tricentis.com/events/great-debate-how-automation-impacts-jobs/.

"The Great Debate" ist zu einem Markenzeichen der Accelerate-Konferenzen von San Francisco bis Wien geworden. An der vierten "Ausgabe" der Diskussionsrunde nehmen Wolfgang Platz (Gründer und Chief Product Officer von Tricentis), Jeff Wilkinson (Geschäftsführer von Accenture) und Ramesh Pai (Globaler Leiter für NextGen QA bei Wipro) teil. Diesmal versprechen die Teilnehmer, einen rücksichtslos ehrlichen Blick darauf zu werfen, wie sich die Automatisierung wirklich auf die heutigen Arbeitskräfte auswirkt.

"Bei einer höflichen Konversation zu Automatisierung schildern Technologen oft nur, wie Automatisierung das Leben von Arbeitskräften verschönert, indem sie von langweiligen, monotonen Tätigkeiten befreit werden", so Wayne Ariola, Diskussionsleiter und RPA-Geschäftsführer von Tricentis. "Ständig hört man, dass bereits in gar nicht allzu ferner Zukunft alle lästigen Arbeiten auf magische Weise durch Automatisierung erledigt werden und die Menschen endlich in der Lage sind, sich nur noch mit kreativen, interessanten und hochwertigen Aufgaben zu beschäftigen. Das wird aber ehrlich gesagt leider nicht für alle Menschen in allen Situationen zutreffen. Das ist ein brisantes Thema, das weit über die Welt der "Automatisierer" auf unserer Konferenz hinausreicht, und deshalb wollten wir es über einen weltweit zugänglichen Livestream einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen."

Über Accelerate Vienna

Accelerate Vienna, Europas größte Automatisierungskonferenz, bietet über 100 Sitzungen zum Thema "Automation the Speed of Change" (etwa: Automatisierung im Tempo der Veränderung). Weitere Höhepunkte:

Craig Le Clair von Forrester Research gibt Einblicke in die neuesten Erkenntnisse zu den echten Erfordernissen einer robusten Automatisierung

Wolfgang Platz' Keynote zu "Automation the Speed of Change"

Echte Automatisierungsstrategien von Unternehmen wie Allianz, VKB, SVA, Experian, Worldpay, InterContinental Hotels Group, SAP, Amazon Web Services und SPAR

Anil Cheriyans Beispiele für erfolgreiche Initiativen zur digitalen Transformation und warum kontinuierlicher Wandel die neue Realität ist, der sich jedes Unternehmen in Zukunft stellen muss

Keynotes und ausgewählte Sitzungen werden unter https://www.tricentis.com/accelerate/vienna/watch-live/ live übertragen

Über Tricentis

Tricentis gilt als die Nr. 1 unter den Anbietern von Enterprise Automation und liefert zuverlässige Automatisierungslösungen in den Bereichen Softwareprüfung und Robotergesteuerte Prozessautomatisierung (RPA). Tricentis beschleunigt digitale Transformationsinitiativen mit einem Low-Code/No-Code-Konzept, das einfach zu erstellen, einfach zu warten und für die Wiederverwendung konzipiert ist. Mit nativem Support für über 160 Technologien haben wir auch komplexeste Automatisierungsaufgaben gemeistert.

Tricentis ist der einzige Anbieter, dem in allen drei Top-Analysten-Berichten der "Leader"-Status zuerkannt wurde (d. h. die "Triple Crown"). Diese Ehrung gründet sich auf unsere technische Führerschaft, Innovation und einen Global 2000-Kundenbestand von mehr als 1500 Unternehmen, einschließlich globaler Großunternehmen wie Allianz, ANZ Bank, Cisco, Dolby, Experian, First Data, HSBC, Merck, Office Depot, Samsung, Swiss Re, Starbucks, Telstra, UBS, Vodafone, Whole Foods und WorldPay.

Tricentis verfügt über weltweite Niederlassungen in Österreich, Australien, Belgien, Dänemark, Deutschland, Indien, den Niederlanden, Singapur, der Schweiz, Polen, den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich. Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie https://www.tricentis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitterund Facebook

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20191106005728/de/

Contacts:

Wayne Ariola

w.ariola@tricentis.com

(650) 393-3054