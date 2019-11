Der Euro hat sich heute am Mittwoch im späten europäischen Handel kaum gegen den US-Dollar bewegt. Gegen 16.00 Uhr notierte der Euro bei 1,1076 Dollar. Aufmerksam verfolgt werden am Markt alle Entwicklungen im US-chinesischen Handelsstreit. Leichten Rückenwind erhielt der Euro auch von den am Vormittag gemeldeten Konjunkturdaten.So war der vom Institut Markit erhobene Einkaufsmanagerindex für Italien ...

