Sharjah, Vae (ots/PRNewswire) - Die gesamte afrikanische Region ist Zielgebiet des mit 136.000 US-Dollar dotierten Sharjah International Award for Refugee Advocacy and Support (SIARA). Die Erweiterung der Vergabe des Preises auf Afrika und die bestehenden Jurisdiktionen der MENA- und Asien-Regionen ist Sharjahs jüngstes Bestreben, herausragende humanitäre Beiträge lokaler Organisationen auf dem afrikanischen Kontinent hervorzuheben, der mehr als 26 Prozent der Weltflüchtlinge aufnimmt.Die vierte Ausgabe des Preises, der von der in Sharjah ansässigen globalen humanitären Hilfsorganisation The Big Heart Foundation (TBHF) in Zusammenarbeit mit dem Hohen Kommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR) organisiert wird, erhält bis zum 17. Dezember 2019 Nominierungen von Ländern aus ganz MENA, Asien und Afrika.Erstmals seit Bestehen des Awards nimmt der TBHF Bewerbungen direkt auf seiner Website: https://tbhf.ae entgegen. Um eine maximale Vertretung von Non-Profit-Organisationen in den Zielregionen des Preises zu ermöglichen, hat der TBHF auch seine Türen für Organisationen und Einzelpersonen auf der ganzen Welt geöffnet, um humanitäre Einrichtungen zu nominieren, die ihrer Meinung nach den Preis verdienen.SIARA verkörpert die Vision Seiner Hoheit Scheich Dr. Sultan bin Muhammad Al Qasimi, Mitglied des Obersten Rates der VAE und Herrscher von Sharjah, und seiner Frau, Ihrer Hoheit Sheikha Jawaher bint Mohammed Al Qasimi, Vorsitzende des TBHF und 'Eminent Advocate' des UNHCR für Flüchtlingskinder, wichtige humanitäre Beiträge zur Förderung, Unterstützung und zum Aufbau von Gemeinschaften zu würdigen.In einer Zeit, in der die Welt vor ihren schlimmsten humanitären Krisen steht, in der fast 71 Millionen Menschen, laut UNHCR (https://www.unhcr.org/globaltrends2018/), gezwungen sind, aus ihrer Heimat zu fliehen, ist SIARA eine der wichtigsten globalen Initiativen zur Förderung des Bewusstseins für nachhaltige humanitäre Arbeit und ihre Auswirkungen auf die Gemeinschaften. Die Auszeichnung basiert auf dem führenden philanthropischen Ansatz des Vereinigten Arabischen Emirats und bekräftigt die Rolle von Sharjah bei der Unterstützung globaler humanitärer Initiativen.Das Preisgeld von 136.000 USD ist ein Sonderbeitrag des TBHF, es stellt keinen Anteil der Spenden an die Stiftung dar.Die Bewertungskriterien von SIARA zielen darauf ab, innovative Praktiken und Mechanismen bei der Bereitstellung von Hilfe und Sozialdiensten voranzutreiben, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf die am stärksten betroffenen Gebiete zu lenken und denjenigen Vorrang einzuräumen, die dringend Hilfe benötigen. Die Bewertung der Kandidaten durch den TBHF wird auf der Grundlage von greifbarem Nutzen und nachhaltiger Wirkung der Maßnahmen, Arbeitsumfang, Objektivität und Transparenz bei der Erbringung von Dienstleistungen erfolgen.Im vergangenen Jahr hat der TBHF 15,8 Millionen US-Dollar ausgegeben, um 12 Nationen weltweit in Zeiten verschärfter Krisen zu helfen.