Vaduz (ots) - S.D. Erbprinz Alois von und zu Liechtenstein hat in Stellvertretung von Fürst Hans-Adam II. am Mittwoch, 6. November 2019, in Wien dem österreichischen Aussenminister Alexander Schallenberg einen Orden überreicht.



Aussenminister Alexander Schallenberg wurde aufgrund der besonderen Verdienste um die Beziehungen zwischen Liechtenstein und Österreich der letzten Jahre das Grosskreuz des fürstlich liechtensteinischen Verdienstordens verliehen.



