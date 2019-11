(shareribs.com) Frankfurt / New York 06.11.2019 - Biotech-Aktien zeigen sich am Mittwoch uneinheitlich und folgen damit den breiteren Markt. Evotec hat ein Joint Venture mit einem Schweizer Unternehmen gemeldet. An der Wall Street verbessern sich Amgen und Gilead Sciences leicht.Der DAX steigt rund eine Stunde vor Handelsschluss um 0,1 Prozent auf 13.163 Punkte, gestützt von Beiersdorf, MTU Aero und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...