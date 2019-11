Der Pharmakonzern Roche wird am diesjährigen Kongress der American Society of Hematology (ASH) neue Studiendaten präsentieren. So sollen zehn Roche-Medikamente in mehr als 20 Präsentationen vorgestellt werden. Die Heilmittel sollen der Behandlung von 15 Blutkrebsarten und nicht-malignen hämatologischen Erkrankungen dienen, wie Roche am Mittwochabend mitteilte.

Dabei würden auch neue Daten für CD20-CD3 bispezifische Krebsimmuntherapien präsentiert, die Potenzial bei schwer zu behandelbaren Lymphomen hätten. Die 61. ASH-Jahrestagung findet vom 7. bis 10. Dezember 2019 in Orlando, im US-Bundesstaat Florida statt./kw/yr/AWP/edh

