Das Bankhaus Lampe hat Norma Group nach endgültigen Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Er habe nach der jüngsten Gewinnwarnung bezweifelt, dass der Autozulieferer zu den alten Margenniveaus werde zurückkehren können, schrieb Analyst Christian Ludwig in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Nun habe Norma ein weiteres Restrukturierungsprogramm für die nächsten vier Jahre angekündigt. Auch wenn die Margen nun erst einmal sinken dürften, sei die Maßnahme ein Schritt in die richtige Richtung./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 08:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 08:59 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0133 2019-11-06/18:08

ISIN: DE000A1H8BV3