Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Soziale und ökologische Wirkung erzielen und dabei Gewinne erwirtschaften: Das können Anleger jetzt mit der neuen 7x7 Umweltanleihe 2025 (ISIN DE000A2TR471/ WKN A2TR47), so die 7x7 Sachwerte Deutschland I. GmbH & Co. KG in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...