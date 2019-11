Das Düsseldorfer Bankhaus Lampe hat die Einstufung für Brenntag nach Zahlen auf "Kaufen" mit einem Kursziel von 54 Euro belassen. Der Chemikalienhändler habe ergebnisseitig im dritten Quartal positiv überzeugt und der starke freie Barmittelfluss zeuge von der Widerstandskraft des Geschäftsmodells, schrieb Analyst Heiko Feber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dass das Ebitda-Jahresziel nun nur noch am untere Ende der Prognosespanne liegen soll, sei keine Überraschung gewesen./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 08:55 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2019 / 08:59 / CET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0138 2019-11-06/18:11

ISIN: DE000A1DAHH0