Der Mobilfunkanbieter Freenet hat im abgelaufenen Quartal entgegen den Erwartungen von Experten mehr erlöst. Im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum sei der Umsatz um gut 3 Prozent auf 741 Millionen Euro gestiegen, teilte das Unternehmen am Mittwochabend in Hamburg mit. Analysten hatten hingegen im Durchschnitt einen Rückgang auf gut 709 Millionen Euro vorhergesagt.

An der Börse kam das Zahlenwerk gut an. Der Freenet-Kurs legte nachbörslich auf der Handelsplattform Tradegate in einer ersten Reaktion um fast ein Prozent zu./he/edh

