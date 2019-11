FRANKFURT (Dow Jones)--Beim Lichtkonzern Osram hat der Großaktionär Allianz Global Investors seinen Anteil reduziert. Wie aus einer Pflichtmitteilung des Konzerns hervorgeht, hält die Vermögensverwaltungstochter der Allianz SE noch rund 5 Prozent nach zuletzt über 9 Prozent.

Größter Aktionär bei Osram ist der österreichische Sensorhersteller AMS mit knapp 20 Prozent, der Osram übernehmen will. Ein erster Versuch im Sommer war allerdings gescheitert. Zwar gelang es dem Unternehmen aus der Steiermark, die Finanzinvestoren Bain, Carlyle und Advent auszubremsen, doch die AMS-Offerte verfehlte die Mindestannahmeschwelle. In Kürze will AMS es noch einmal versuchen.

