Essen (ots) - Im Zuge der laufenden Integration der Warenhäuser von Karstadt und Galeria Kaufhof sollen in einem nächsten Schritt die Warenhausgesellschaften zu einem einheitlichen Unternehmen verschmolzen werden, das zukünftig unter Galeria Karstadt Kaufhof GmbH firmieren wird. Der formale Verschmelzungsprozess wurde durch den heutigen Beschluss des Aufsichtsrates von Karstadt eingeleitet. Spätestens zum 31. Januar 2020 soll das rechtliche Verschmelzungsverfahren von Galeria Kaufhof auf Karstadt Warenhaus abgeschlossen sein.



Weiterhin hat der Aufsichtsrat von Karstadt in einer internen Sitzung am 6. November 2019 auch einer mehrjährigen Verlängerung der Mandate der Geschäftsführer zugestimmt. Damit werden neben CEO Dr. Stephan Fanderl, Finanzchef und Arbeitsdirektor Miguel Müllenbach, Thomas Wanke (Vertrieb), Claudia Reinery (Category Management und Marketing) und Guido Mager (Beteiligungen) das neue Gemeinschaftsunternehmen führen.



Guido Mager, bisher Chief Financial Officer von Galeria Kaufhof, wurde in die Geschäftsführung berufen.



