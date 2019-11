Elon Musk hat den Vorstellungstermin für den schon länger angekündigten Pickup-Truck konkretisiert. Das Tesla-Fahrzeug soll demnach am 21. November der Öffentlichkeit gezeigt werden. Schon im September hatte Tesla-Chef Elon Musk eine Vorstellung seines Pickup-Trucks zeitlich im November verortet - allerdings mit der Einschränkung "höchstwahrscheinlich". Jetzt hat Musk via Twitter den Termin bestätigt und zugleich konkretisiert: Am 21. November soll der elektrisch betriebene Pickup-Truck der Öffentlichkeit präsentiert werden. Das Event geht in Los Angeles, in der Nähe des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...