Köln (ots) - Der Chef des Bund Deutscher Kriminalbeamter (BDK), Sebastian Fiedler, hat angesichts des Missbrauchsfalls von Bergisch Gladbach gefordert, die technologische Entwicklung bei der Auswertung von Kinderpornografie-Daten voranzutreiben. "Die Kölner Polizei und das LKA setzen derzeit etwa 130 Ermittler in diesem Fall ein. Das zeigt, das Ermittlungsverfahren im Bereich Kinderpornografie regelmäßig einem Griff in ein Wespennest gleichen und dass wir die Datenauswertung noch immer sehr händisch betreiben müssen", kritisierte Fiedler im Gespräch mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" (Donnerstag-Ausgabe). "Wir benötigen dringend mehr Forschung."



Mit Blick auch die Pannenserie im Fall Lügde erwartet er eine besondere Sorgfalt bei den Ermittlungen. "Innenminister Reul wird auf jeden Fall penibel darauf achten, dass die Ermittlungen in diesem Fall nicht von negativen Schlagzeilen und einer Aufarbeitung im Landtag begleitet werden."



Pressekontakt:



Kölner Stadt-Anzeiger

Newsdesk

Telefon: 0221 224 2080



Original-Content von: Kölner Stadt-Anzeiger, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/66749/4432678