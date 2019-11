FRANKFURT (Dow Jones)--Ufo will ihren Arbeitskampf bei der Lufthansa voraussichtlich intensivieren. Wie die Flugbegleitergewerkschaft mitteilte, will sie am Donnerstag ihre Mitglieder und die Öffentlichkeit über mögliche Ausweitungen der Streiks der kommenden Tage informieren. Eine Pressemitteilung hierzu werde kurzfristig versandt. Ufo hat für Donnerstag und Freitag zu Streiks aufgerufen, die Lufthansa strich für beide Tage zusammen 1.300 Flüge.

Wie Ufo weiter mitteilte, werde es am Donnerstag ab 10 Uhr eine Kundgebung vor dem Terminal am Münchner Flughafen und am Freitag gegen 12 Uhr vor dem Lufthansa Aviation Center am Frankfurter Flughafen geben.

