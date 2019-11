Am gestrigen Dienstag schoss die Aktie des Biotechunternehmens NextCure (WKN: A2PHHE) den Vogel ab. Denn der Titel konnte sich aus dem Stand mehr als verdreifachen, wofür es auch einen Grund gab. Doch dazu gleich mehr. Wichtiger zu wissen ist nämlich, dass NextCure erst im Mai diesen Jahres zu seinerzeit 15 US-Dollar je Aktie an die Börse ging (und durch den IPO brutto 75 Mio. US-Dollar einnehmen konnte). Denn folglich lief ausgerechnet gestern die Haltefrist der Altaktionäre ab, so dass diese den Kurssprung so richtig abfeiern können.

Doch warum kam es überhaupt zu diesem Kurssprung? Nun, das Unternehmen meldete, dass erste klinische Tests eines Medikamenten-Kandidaten gegen schmal-zelligen Lungenkrebs bei einer handvoll Patienten vielversprechend verlaufen sind. Dazu muss man wissen, dass das Medikament auf einem Siglec-15 (S15)-Antikörper mit Namen NC318 basiert und schon im März bei einem getesteten Patienten zu einer vollständigen Remission führte.

Daher lösten diese neuen vielversprechenden Testergebnisse wohl bei manchen Anlegern Träume aus, dass es NextCure tatsächlich in absehbarer Zeit gelingen könnte ein Medikament gegen (schmal-zelligen) Lungenkrebs entwickeln zu können. Dies wäre natürlich ein absoluter Blockbuster (so werden Medikamente mit einem Jahresumsatz von mindestens einer Milliarde US-Dollar in der Branche genannt), zumal insbesondere viele Raucher unter diesem Lungenkrebs ...

