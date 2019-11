17-Monats-Hoch beim DAX, starke Zahlen von adidas und Wirecard

Am heutigen Mittwoch trat der DAX zwar unter dem Strich quasi auf der Stelle, konnte zwischenzeitlich aber ein neues 17-Monats-Hoch verzeichnen. Die entspannte Stimmung an der Börse hält damit weiter an, sodass gute Chancen bestehen für eine Jahresend-Rallye.

Das war heute los. Anleger halten sich offenbar mit größeren Aktienkäufen vorerst noch zurück und warten darauf, dass das Teil-Handelsabkommen zwischen den USA und China unterzeichnet wird. Gehofft wird auf ein vorläufiges Handelspaket, bei dem zumindest ein Teil der Strafzölle zurückgenommen wird. Bislang bleibt aber unklar, wann und wo US-Präsident Donald Trump und der chinesische Staatschef Xi das Abkommen unterzeichnen werden.

Auch von der Konjunkturseite gab es heute keine Impulse, die für einen stärkeren Kursanstieg beim DAX hätten sorgen können. Zwar hat die deutsche Industrie im September im Vergleich zum August 1,3 Prozent mehr Bestellungen verzeichnet, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Doch die Bereiche Maschinenbau und Chemie schwächeln. Im Maschinenbau sind laut dem Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) die Bestellungen im September binnen Jahresfrist um 4 Prozent zurückgegangen. Und die Chemie- und Pharmaindustrie verzeichnete im September ein Umsatzminus von 8 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wie der Branchenverband VCI erklärte.

Den vollständigen Artikel lesen ...