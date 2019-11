London (ots/PRNewswire) - Das Unternehmen bestimmt weiter die Agenda bei Innovationen, indem es sich die Stärke der Community zu Nutze macht, das Nutzererlebnis verbessert und seine Vorstellungen zu einer offene Plattform erweitertAuf seiner jährlichen Inspire'19-Konferenz in London, hat Coupa Software (NASDAQ: COUP), ein Marktführer beim Business Spend Management (BSM), heute neue Produktinnovationen angekündigt, mit denen die Kapazitäten seiner cloud-basierten Plattform, über die Betriebe ihre sämtlichen Ausgaben an einem zentralen Ort verwalten können, erweitert werden. Vor dem Hintergrund der globalen wirtschaftlichen Unsicherheiten können die jüngsten Innovationen von Coupa Betriebe mithilfe von Transparenz, Kontrolle und Flexibilität dabei unterstützen, ihre Ausgaben gemeinsam intelligenter zu gestalten."Betriebe benötigen heute mehr denn je eine umfassende Plattform, über die sie ihre gesamten betrieblichen Ausgaben effektiv verwalten können, damit sie auf jedwede Veränderung, sei es steigender Wettbewerb oder ökonomischer Druck, zügig und intelligent reagieren können ", sagte Raja Hammoud, Executive Vice President des Bereichs Produkte bei Coupa. "Die Neuerungen, die wir heute vorgestellt haben - und die zusammen mit und von der BSM-Community selbst entwickelt wurden - sind darauf ausgelegt, Betriebe beim Lernen, beim Austausch von Informationen und bei der Zusammenarbeit zu unterstützen, und sie sollen für die Kontrolle über Ausgaben sorgen, die sie brauchen, um jederzeit erfolgreich sein zu können."Die "Community" für intelligenteres Ausgabenmanagement einspannenCoupa hat von Anfang an als einziger die Macht der "Community" erkannt, wenn es darum geht, Unternehmen beim Aufspüren neuer Wege zu unterstützen, über die sie ihre Ausgaben strategisch verwalten können. Die speziell zu diesem Zweck entwickelte Coupa BSM-Plattform bringt eine weltweite Gemeinschaft aus Betrieben zusammen, damit diese miteinander kooperieren und handlungsweisende Erkenntnisse nutzen, die aus Daten zu betrieblichen Ausgaben im Gesamtwert von mehr als 1,3 Billionen US-Dollar gewonnen wurden.- Das jüngste Angebot von Coupa, Source Together, sorgt fürEinsparungen mithilfe der Gemeinschaft, indem es Betriebe mit einemähnlichen Beschaffungsbedarf zusammenbringt. Dadurch können sieProdukte und Dienstleistung als Gruppe einkaufen. Source Together,das über die Coupa BSM-Plattform angeboten wird, bringt Unternehmenzusammen, damit sie beim Einkauf ihre gebündelte Macht nutzen undgrößere Einsparungen bei Warenlieferanten oder Anbietern vonDienstleistungen in sämtlichen Weltgegenden erzielen können.- Die jüngste Neuerung bei Coupa Supplier Insights beziehtaggregierte und anonymisierte Informationen zu Ausgaben, die Coupavon der weltweiten Gemeinschaft aus Betrieben gewonnen hat, umLieferanten automatisch zu kennzeichnen, die bestimmteDiversitätsvorgaben erfüllen. Das sind beispielsweise solche, diesich auf Frauen, Minderheiten oder Veteranen beziehen und imZusammenhang mit ihrer Erfahrung mit Coupa stehen. SupplierInsights kann Beschaffungsabteilungen von der Last befreien, diversorientierte Lieferanten in mühevoller Handarbeit zu identifizieren,wodurch sie sich schneller im Einklang mit den weiter gefasstenunternehmenseigenen Zielen bei der sozialen Verantwortung befinden. Verbesserung beim Nutzererlebnis auf einer umfassenden PlattformDie Grundlage für ein intelligenteres Ausgabenmanagement ist eine umfassende, am Nutzer ausgerichtete Plattform, durch die es für jeden in einer Organisation einfacher wird, sämtliche Aspekte bei den betrieblichen Ausgaben zu handhaben - vom Topf, aus dem die Mittel stammen, bis zur Zahlungsabwicklung. Das bedeutet, dass hiermit ein einheitliches, wie für normale Verbraucher gemachtes Erlebnis über sämtliche Bereiche des Ausgabenmanagements hinweg bereitgestellt wird, wodurch sich Mitarbeiter schnell damit vertraut machen und einen Mehrwert aus den neuen Kapazitäten ziehen können, die auf der Coupa BSM-Plattform geboten werden. Dazu gehören etwa ein modernes Contract Lifecycle Management und moderne Zahlungsmethoden, ohne dass man das Gefühl hat, eine neue Anwendung erlernen zu müssen.- Coupa konnte innerhalb von nur sechs Monaten, nachdem es Exari,eine Lösung für das Contract Lifecycle Management, erworben hat,diese Technologie - die jetzt unter dem Namen Coupa ContractLifecycle Management Advanced angeboten wird - rasch an seineBSM-Plattform angleichen. Mit CLM Advanced erhalten Betriebe einschlankes und trotzdem mächtiges Werkzeug im Umgang mit sämtlichenVertragsangelegenheiten. Verträge werden dadurch sobetriebstauglich gemacht, dass sie gegen zu große Transaktionen beiden Ausgaben gefeit sind und Verhandlungen für Einsparungen genutztwerden können.- Coupa Pay for Expense Payments ist die neueste Lösung aus demAngebot des Unternehmens bei den Zahlungsdiensten. Mit Coupa Payfor Expense Payments können Unternehmen die Auslagen ihrerMitarbeiter direkt über die Coupa BSM-Plattform erstatten. ExpensePayments, das einen Schwerpunkt auf der Vereinfachung im Bereichfragmentierte Zahlungen für Betriebe hat, schafft für Betriebe einAngebot aus einer Hand, mit dem diese ihren Ausgabenprozess vonAnfang bis zum Ende managen können. Es verringert die Komplexitätbeim Umgang mit sehr unterschiedlichen und manuellen Systemen undbietet den Mitarbeitern eine einfachere Schnittstelle. ExpensePayments ist aktuell über ein "Early Access"-Programm erhältlich. Erweiterung seiner Vision einer offenen PlattformWegen der großen Bandbreite an beteiligten Verfahren und Systemen, die von einer ganze Reihe von ERP-Systemen bis zu Risikodaten und noch weiter reichen, braucht man für ein effektives Ausgabenmanagement eine offene Plattform, mit der man sich schnell und einfach verbinden kann und die diese verteilten Systeme in einem optimierten Verfahren zum Ausgabenmanagement zusammenführt. Über die offene Plattform von Coupa kann man sich einfacher, schneller und flexibler mit der Umgebung eines der am Markt führenden Technologiepartner verbinden, wodurch Betriebe einen einzigen, einheitlichen Anlaufpunkt haben, um ihre Ausgaben umfassend zu verwalten.- Nach dem Start von Coupa App Directory im Juni gewährt CoupaUnternehmen ab sofort, innerhalb ihrer jeweiligen BSM-Prozesse aufAnwendungen und Daten von Drittanbietern zuzugreifen, womitBetriebe in die Lage versetzt werden, Ausgabenentscheidungen aufeiner besseren Informationsgrundlage zu treffen. Zu den neuestenAllianzen des Unternehmens gehört Amadeus, das Betrieben und ihrenMitarbeitern auf Geschäftsreise ein End-to-End-Angebot fürReisebuchungen über cytric Travel, dem Vorzeige-Tool desUnternehmens für Online-Buchungen, zur Verfügung stellt. Dank derDaten von cytric Travel, die in die Coupa BSM-Plattform eingebettetsind, haben Reisenden ab sofort einen einzigen Ort, an dem siesämtliche Angaben und Schritte ihrer Geschäftsreise im Blick habenund verwalten können - von den vorläufigen Bestätigungen der Reisenüber Buchungen bis hin zu den Reisekostenerstattungen. Darüberhinaus bietet EcoVadis Lieferantennachhaltige Bewertungen, Mastercard Trackstellt den Lieferanten Risikodaten zur Verfügung und BitSight bietet den Lieferanten Bewertungen bei derCybersicheheit. "Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Coupa, über die wir Unternehmen einen einfacheren Wag anbieten können, ihre Geschäftsreisen und Ausgaben zu verwalten", sagteVasken Tokatlian, Leiter der Bereiche Partnerschaften und Allianzen, Konzerne, Reisemittel bei Amadeus. "Jetzt erhalten unsere gemeinsamen Kunden ein optimiertes Erlebnis, wie es ansonsten nur normale Verbraucher kennen, um all ihre Geschäftsreisen und Ausgaben über eine einige Plattform zu verwalten, wodurch sie für jeden ausgegeben Dollar den maximalen Gegenwert erhalten. Amadeus setzt sich dafür ein, Konzernen und Geschäftsreisenden auf der ganzen Welt intelligentere Geschäftsreisen bereitstellen zu können, und diese Partnerschaft mit Coupa ist ein Beleg dafür, dass unsere Vorstellungen richtig sind."Wenn Sie mehr über diese neuen Kapazitäten erfahren möchten, gehen Sie bitte auf https://www.coupa.com/.Informationen zu Coupa SoftwareCoupa Software ist ein führender Anbieter von BSM-Lösungen. Wir bieten eine umfassende, cloud-basierte BSM-Plattform, die bis jetzt schon Hunderte von Unternehmen mit mehr als fünf Millionen Lieferanten weltweit verbunden hat. Unsere Plattform bietet mehr Transparenz und Kontrolle darüber, wie Unternehmen Geld ausgeben. Mit unserer Plattform können Unternehmen einen echten, messbaren Wert und Einsparungen erzielen, die ihre Rentabilität steigern. Erfahren Sie mehr unter https://www.coupa.com/. Lesen Sie mehr im Coupa-Blog oder folgen Sie @Coupa auf Twitter.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/818424/coupa_Logo.jpgPressekontakt:Stefanie Gordishstefanie.gordish@coupa.com415-590-9722Original-Content von: Coupa Software, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137537/4432686