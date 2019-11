In der vergangenen Woche veröffentlichte der norwegische Fischproduzent Mowi ASA (NO0003054108) seine Geschäftszahlen für das 3. Quartal.Mowi (früher Marine Harvest) ist auf die Züchtung, Verarbeitung und Vermarktung von Lachs und Forellen spezialisiert. Das Unternehmen ist der weltgrößte Produzent von atlantischem Lachs und ist in 25 Ländern präsent.Die Umsatzerlöse gliedern sich nach Tätigkeit. 96,4 % des Umsatzes werden mit dem Verkauf von Fisch erzielt. Hinzu kommen die Zucht und Zubereitung von Fisch (3,1 %), vor allem von Lachs, Forelle, Kabeljau, und Stör. Die Produktionsstandorte liegen vor allem in Norwegen, Schottland, Kanada, Chile, Irland und den Färöer-Inseln. Hinzu kommt noch die Produktion von Fischfutter (0,5 %). Der Nettoumsatz stammt zu 69,7 % aus Europa, zu 18,2 % aus Amerika, zu 9,2 % aus Asien von sonstigen Regionen (2,9 %).

