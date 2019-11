Neue Lösung ermöglicht Unternehmen die sichere Benutzeranbindung an Anwendungen bei außergewöhnlicher Leistung, Qualität und Verlässlichkeit

Menlo Security, ein führendes Unternehmen für Cloud-Sicherheit, kündigte heute eine neue Integration mit VMware SD-WAN by VeloCloud an, das die flexibelste SD-WAN-Architektur der Branche für Unternehmen bietet. Die Lösung bietet eine Secure Cloud Transformation (sichere Cloud-Transformation) zur Optimierung und Sicherung lokaler Internet-Breakouts und aktiviert den weltweiten Zugriff auf das Internet mit niedriger Latenz sowie unternehmenskritische SaaS-Anwendungen für die gesamte Belegschaft des Unternehmens vor Ort und von außerhalb. Die Integration steht ab sofort sämtlichen VMware SD-WAN-Kunden zur Verfügung.

"Menlo Security unterstützt einige der größten Unternehmen und Regierungsbehörden der Welt bei der Transformation ihrer Infrastruktur und der Bewegung der Sicherheit in die Cloud. Dabei bleibt die globale Transparenz und Kontrolle ihres Datenverkehrs erhalten", sagte Poornima DeBolle, Chief Product Officer von Menlo Security. "VMware SD-WAN by VeloCloud definiert in Kombination mit der mittels Isolation verstärkten Menlo Security Cloud Plattform den Begriff der Sicherheit neu und liefert die sicherste Lösung der Branche für Internet und SaaS-Anwendungen."

"VMware SD-WAN liefert im Multi-Service-Spitzenfeld für den Unternehmensdatenverkehr die optimale Kombination einer intrinsischen Sicherheit sowie über unser Netzwerk aus Cloud-Service-Gateways einen SD-WAN-optimierten Zugriff auf die innovative, mittels Isolation verstärkte Menlo Security Cloud Plattform", sagte Steve Woo, Senior Director of Product Management von VMware. "Für den Zugriff auf die Cloud und SaaS-Anwendungen wird automatisch gesorgt, er erfolgt leistungsoptimiert und ist mit VMware SD-WAN und durch die Menlo Security Cloud Plattform gesichert."

VMware SD-WAN-Kunden haben ihre Netzwerke zu Zweigstellen vereinfacht und die Anwendungsleistung über das Internet optimiert. Secure Cloud Transformation, verstärkt durch Isolation, ermöglicht es Unternehmen, die Sicherheitskontrolle und die Transparenz ihrer SD-WAN-Bereitstellung zu verbessern. Mit dem Wechsel zu SD-WAN muss ein Unternehmen seine Sicherheitsmaßnahmen in die Cloud verschieben, da der Benutzerdatenverkehr nicht in einen zentralen Sicherheitsstapel zurückgeleitet wird. Die Menlo Security Cloud Plattform ermöglicht es Benutzern, bei gewährleisteten durchgängigen und stabilen Sicherheitskontrollen direkt auf das Internet zuzugreifen. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Anbindung vom Hauptsitz, von auswärtigen Niederlassungen, von unterwegs oder aus dem Café erfolgt.

Die Menlo Security Kunden stammen aus einigen der größten Unternehmen und Regierungsbehörden. Die Cloud-Sicherheitsplattform des Unternehmens verarbeitet derzeit mehr als 500 Millionen Webanfragen pro Tag. Zu den Unternehmenskunden zählen sieben der zehn größten Banken, vier der fünf größten Kreditkartenherausgeber und einige der größten Energie- und Transportunternehmen der Welt.

Über Menlo Security

Menlo Security schützt Unternehmen vor Cyber-Angriffen, indem es Bedrohungen durch Malware aus dem Web, aus Dokumenten und aus E-Mails entfernt. Sein Cloud-basierter Isolation Secure Web Gateway passt sich an Unternehmen jeglicher Größe an, um einen umfassenden Schutz zu bieten. Dazu ist keine Endpoint-Software oder Einflussnahme auf die Endbenutzererfahrung erforderlich. Das Unternehmen wurde im Gartner Magic Quadrant für den sicheren Web-Gateway als Visionär bezeichnet. Menlo Security hat sich bei den großen Weltunternehmen bewährt, darunter Fortune 500 Unternehmen und Finanzdienstleister, und wird von General Catalyst, Sutter Hill Ventures, Engineering Capital, Osage University Partners, American Express Ventures, Ericsson Ventures, HSBC und JP Morgan Chase empfohlen. Menlo Security hat seinen Hauptsitz in Palo Alto, Kalifornien. Weitere Informationen sind unter https://www.menlosecurity.com oder ask@menlosecurity.com erhältlich.

VMware und VeloCloud sind eingetragene Handelsmarken oder in den USA und anderen Gerichtsbarkeiten registrierte Handelsmarken von VMware, Inc.

