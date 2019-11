Der Vize-Chef der britischen Labour-Party, Tom Watson, will nicht bei der Parlamentswahl am 12. Dezember antreten. Das teilte Watson am Mittwochabend im Kurznachrichtendienst Twitter mit. Auch sein Parteiamt werde er niederlegen. Im Wahlkampf will er seine Partei aber noch unterstützen.

Watson galt als gemäßigter Gegenpol zum linken Parteichef Jeremy Corbyn. Immer wieder brachen offene Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden sozialdemokratischen Politikern aus. Erst im September forderte der Brexit-Gegner Watson ein zweites Referendum über den EU-Austritt. Seine Partei solle sich dabei hinter die Forderung stellen, den Brexit abzusagen; erst danach solle es zu einer Neuwahl kommen, verlangte er.

Corbyn verkündete kurze Zeit später, er strebe zuerst eine Neuwahl und dann ein Referendum an. Beim Labour-Parteitag wenige Wochen später wurde Watson dann beinahe gestürzt.

Trotz der Differenzen mit Corbyn betonte Watson, seine Entscheidung sei "persönlich, nicht politisch". Er reiht sich in eine ganze Riege proeuropäischer Politiker ein, die nicht mehr für das Parlament kandidieren wollen. Corbyn dankte seinem Vize in einem Antwortschreiben, das ebenfalls per Twitter veröffentlicht wurde. "Ich respektiere deine Schlussfolgerung, dass es im besten Interesse von dir und deiner Familie ist, dass du zurücktrittst", schrieb Corbyn./cmy/DP/he

