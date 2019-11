Kirkland Lake Gold Ltd. (CA49741E1007), früher Newmarket Gold Inc., ist ein in Toronto (Kanada) beheimatetes Goldminen-, Entwicklungs- und Explorationsunternehmen. Kirkland Lake besitzt ein diversifiziertes Portfolio von Vermögenswerten in den stabilen Bergbauländern Kanada und Australien. Die wichtigsten Goldminen des Unternehmens sind die Macassa Mine im Nordosten Ontarios und die Fosterville Goldmine im Bundesstaat Victoria (Australien). Hinzu kommen die Holt-Mine und die Taylor-Mine, die sich an der Porcupine-Destor Fault Zone im Nordosten Ontarios befinden, die Cosmo Gold Mine im Northern Territory (Australien) sowie die Stawell Gold Mine im Bundesstaat Victoria (Australien).Am heutigen Dienstag legte das Unternehmen nun seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal vor und konnte dabei die Markterwartungen erneut übertreffen.

