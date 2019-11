Die Nike-Aktie hatte einen schönen Pullback und könnte in Kurze durchstarten.

Symbol:ISIN: US6541061031Die Aktie legte im vergangen Halbjahr plus 9,5 Prozent zu und zeigte sich dabei relativ volatil. Seit rund 7 Tagen konsolidert das Wertpapier in der Range zwischen 89 und 91 USD, wobei die sich ausbildende Unterstützungslinie heute mit einer langen Kerze kurz verletzt wurde.Das Unternehmen mit Sitz im Bundesstaat Oregon ist der führende Sportartikel-Hersteller der USA und auch chart-technisch sieht es momentan gut aus. Es hat sich inzwischen eine beachtliche Base aufgebaut, deren Spannung sich fulminant nach oben entladen könnte. Die heutige Verletzung der Unterstützungslinie wird dann im Nachhinein wahrscheinlich als Fehlausbruch interpretiert werden.Die oben genannte Range sollte für das Setzen des Kaufsignal und der Stopp Loss-Marke genutzt werden. Kursziel wäre das Allzeithoch knapp unter 97 USD. Die nächsten Quartalszahlen sind erst für Heiligabend terminiert. Das bietet die Chance bis dahin die Früchte des Swingtrades für den Weihnachtsbaum vorzubereiten.Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in NKE.Link zum Originalbeitrag: https://ratgebergeld.at/blog/nike-hatte-der-sportartikel-hersteller-einen-fehlausbruch//span>