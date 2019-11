BRIDGEWATER, N.J., Nov. 07, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Synchronoss Technologies Inc. (NASDAQ: SNCR), ein weltweit führender und innovativer Anbieter von Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Plattformen und -Produkten, gab heute die Finanzergebnisse für das dritte Quartal zum 30. September 2019 bekannt.



Glenn Lurie, President und Chief Executive Officer, erklärte: "Bisher war 2019 ein äußerst aktives Jahr für Synchronoss und unsere Plattformen entwickeln sich gut mit neuen Kunden, neuen Partnern und Umsätzen. Wir haben Partnerschaften mit führenden Unternehmen der TMT-Branche wie Amazon, AT&T, BT, Microsoft, Rackspace und anderen angekündigt, die Synchronoss-Lösungen einsetzen, um das Umsatzwachstum zu beschleunigen, Kosten zu senken und digitale Transformationen zu beschleunigen. Viele dieser Partnerschaften sind erfolgsbasierte Umsatzbeteiligungsmodelle, von denen erwartet wird, dass sie im Jahr 2020 und darüber hinaus einen sinnvollen und materiellen Umsatz für das Unternehmen bringen."

Lurie fügte hinzu: "Wir freuen uns sehr, unseren dritten neuen Cloud-Deal des Jahres bekannt zu geben, diesmal mit einem großen US-amerikanischen Tier-1-Carrier. Dieser neue Kunde, zusammen mit unseren bereits angekündigten neuen Cloud-Deals, zeigt, dass die Synchronoss White-Label-Cloud im Mittelpunkt dessen steht, was Carrier benötigen, während sie sich auf die breite Einführung von 5G-Mobilfunk vorbereiten und weiterhin nach neuen Einnahmequellen und Profitabilität suchen".

David Clark, Chief Financial Officer, erklärte: "Da Sequential Technology International (STI) strategische Alternativen evaluiert, haben wir uns auf der Grundlage dieses Prozesses für einen konservativeren Ansatz in unserer finanziellen Beziehung entschieden. Infolgedessen haben wir im dritten Quartal 26 Millionen US-Dollar an STI-bezogenen Forderungen abgeschrieben, die nun als uneinbringlich gelten. Diese Umsatzbeziehung mit STI fällt unter die neuen Leasingbuchhaltungsstandards, so dass die Abschreibung als kumulative Anpassung der in den Jahren 2018 und 2019 erfassten Umsätze bilanziert wird und somit den GAAP-Umsatz des dritten Quartals von 78,2 Mio. US-Dollar auf 52,2 Mio. US-Dollar reduziert. Künftig werden die Quartalsumsätze von STI auf der Grundlage des Betrags der Barmittel erfasst werden, die wir als Zahlung für unsere Dienstleistungen einziehen, und der derzeit auf 2,5 bis 3,0 Mio. US-Dollar pro Quartal geschätzt wird. Wir glauben, dass das Synchronoss Management und unsere Investoren sich so auf die Zukunft des Unternehmens konzentrieren können, insbesondere auf die Ausführung und Übergabe der von uns in diesem Jahr angekündigten Transaktionen. Vor der Anpassung des Umsatzes der STI-Vorperiode steurten wir operativ auf unsere ursprüngliche Umsatz- und EBITDA-Prognose für das Jahr zu."

Highlights des dritten Quartals:

Ohne die einmalige Abschreibung auf den STI-Umsatz hätte der Umsatz im ersten Quartal 78,2 Mio. US-Dollar betragen. Die nicht zahlungswirksame Abschreibung des Forderungsbestands von STI in Höhe von 26,0 Mio. US-Dollar, die als kumulative Anpassung früherer Umsätze nach den neuen Rechnungslegungsstandards für Leasingverträge bilanziert wird, führte zu einem GAAP-Umsatz von 52,2 Mio. US-Dollar.

Der GAAP-Nettoverlust für das Quartal, der die Abschreibung auf STI in Höhe von 26 Millionen US-Dollar beinhaltet, betrug 69,4 Millionen US-Dollar bzw. 1,70 US-Dollar pro Aktie, verglichen mit 54,5 Millionen US-Dollar bzw. 1,38 US-Dollar pro Aktie im dritten Quartal des Vorjahres. Ohne die STI-Abschreibung betrug der auf Synchronoss entfallende Nicht-GAAP-Nettoverlust 25,3 Mio. USD bzw. 62 Cent pro Aktie, verglichen mit 33,5 Mio. USD im Vorjahresquartal bzw. 84 Cent pro Aktie.

Synchronoss lieferte 5,8 Mio. US-Dollar bereinigtes EBITDA, verglichen mit 9,4 Mio. US-Dollar im dritten Quartal 2018.

Three Months Ended September 30, $000s 2019 2018 % Change Revenues $ 52,210 $ 83,286 (37.3 )% Non-GAAP Revenue Excluding STI Write-Down 78,210 83,286 (6.0 )% Net Loss (69,432 ) (54,529 ) (27.3 )% Non-GAAP Net Loss From Cont. Ops. Attributable to Synchronoss (25,361 ) (33,457 ) 24.2 % Adjusted EBITDA 5,799 9,360 (38.0 )%

Nine Months Ended September 30, $000s 2019 2018 % Change Revenues $ 218,161 $ 243,737 (10.5 )% Non-GAAP Revenue Excluding STI Write-Down 244,161 243,737 0.2 % Net Loss (122,049 ) (141,839 ) 14.0 % Non-GAAP Net Loss From Cont. Ops. Attributable to Synchronoss (51,276 ) (75,005 ) 31.6 % Adjusted EBITDA 21,098 (1,413 ) NM

New Business Update

Zu den neuen Kundenverträgen und Partnerschaften, die das Unternehmen seit der letzten Gewinnmeldung abgeschlossen hat, gehören:

Der neue US-amerikanische Tier-1-Cloud-Hauptkunde gab heute bekannt, dass er den White-Label-Cloud-Service von Synchronoss voraussichtlich 2020 einführen wird.

Eine Partnerschaft mit Accruent, dem weltweit führenden Anbieter von Lösungen für das Management physischer Ressourcen, um die Expertise von Synchronoss im Bereich Smart Building Analytics mit dem Asset Monitoring System von Accruent zu kombinieren. Die Zusammenarbeit wird Unternehmen wertvolle Erkenntnisse und Effizienzsteigerungen bringen und die Effektivität von IoT-Lösungen für Unternehmen erheblich steigern.

Eine Absichtserklärung mit CityFM, ihre Expertise in der Gebäudetechnik mit der Expertise von Synchronoss in der Softwareanalytik zu kombinieren, um ein durchgängiges IoT-Facility-Management-Angebot zu schaffen, das skalierbar ist und zu höheren Effizienzen führen soll.

Indosat Ooredoo, ein führender Telekommunikationsdienstleister in Indonesien, hat sich für die Synchronoss Digital Experience Platform (DXP) entschieden, um seinen Kunden eine einheitliche, vernetzte Benutzererfahrung über alle Kanäle hinweg zu bieten. Die Plattform von Synchronoss wird auch das "künftige digitale Wirtschaftsökosystem-Projekt? von Indosat Ooredoo unterstützen, eine landesweite Initiative, um Zusammenarbeit zu fördern und neue Ideen, Produkte und Anwendungsfälle für IoT-Technologie zu entwickeln und das wirtschaftliche Wachstum voranzutreiben.

British American Tobacco (BAT) startet ein länderübergreifendes Pilotprojekt der Synchronoss Digital Experience Platform an 25 seiner 2.000 Einzelhandelsstandorte in Europa. Die Synchronoss DXP-Lösung bietet BAT die Möglichkeit, Kundenerfahrungen schnell zu entwerfen, bereitzustellen, zu verwalten und zu optimieren und gleichzeitig ein einheitliches Erlebnis an allen eigenen Einzelhandelsstandorten zu bieten. Dies ist die erste von Synchronoss durchgeführte DXP-Implementierung außerhalb seines traditionellen TMT-Kundenstamms und wird voraussichtlich einen überzeugenden Beweis für stationäre Ladengeschäfte liefern.

Die ersten Live-Implementierungen mit Synchronoss DXP und Amazon laufen bei Carriern in Singapur und Mexiko. Diese Carrier befinden sich im Prozess der Integration in Amazon und werden voraussichtlich im vierten Quartal mit dem Angebot von Amazon-Diensten beginnen. Drei weitere Amazon-Implementierungen sind im Gange und wir erwarten eine Reihe größerer Implementierungen im Jahr 2020 und darüber hinaus.

Rackspace hat eine dreijährige Vereinbarung über den Einsatz der Synchronoss-Smart-Building-Lösung an fünf seiner Standorte in Nordamerika unterzeichnet, darunter "The Castle", der 1,2 Millionen Quadratfuß große globale Hauptsitz von Rackspace in San Antonio, Texas.

Darüber hinaus hat Rackspace die Financial-Analytics-Plattform des Unternehmens lizenziert, um Kosten zu verwalten und Transparenz zu schaffen und Einsparungen zu erzielen, indem die Genauigkeit der Ausgaben und Rechnungen seiner größten und komplexesten Partner überprüft und validiert wird.

Eine Überleitung der GAAP- zu den Nicht-GAAP-Ergebnissen wurde in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanztabellen vorgenommen. Eine Erläuterung dieser Kennzahlen finden Sie im Folgenden unter der Rubrik "Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen".

Details zur Telefonkonferenz

Synchronoss wird am Montag, den 4. November 2019, um 17:00 Uhr (US Eastern Time) eine Telefonkonferenz veranstalten, um die Finanzergebnisse des Unternehmens zu diskutieren. Um auf diesen Anruf zuzugreifen, wählen Sie 1-201-493-6784. Darüber hinaus wird ein Live-Webcast der Telefonkonferenz auf der Investor Relations-Seite auf der Website des Unternehmens unter www.synchronoss.com verfügbar sein.

Im Anschluss an die Telefonkonferenz ist eine Aufzeichnung unter 1-412-317-6671 für eine begrenzte Zeit verfügbar. Der Wiedergabe-Pass-Code lautet 13695428. Ein archivierter Webcast dieser Telefonkonferenz wird auch auf der Investor Relations-Seite der Website des Unternehmens unter www.synchronoss.com verfügbar sein.

Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen

Synchronoss hat in dieser Pressemitteilung ausgewählte Finanzinformationen zur Verfügung gestellt, die nicht in Übereinstimmung mit den GAAP erstellt wurden. Diese Informationen umfassen historische Nicht-GAAP-Umsätze, Bruttogewinn, Betriebsergebnis, Jahresüberschuss (-fehlbetrag), effektive Steuerquote, Gewinn (Verlust) pro Aktie und Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit. Synchronoss verwendet diese Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen intern bei der Analyse seiner Finanzergebnisse und hält sie für nützlich für Investoren, als Ergänzung zu den GAAP-Kennzahlen, bei der Bewertung der laufenden operativen Leistung von Synchronoss. Synchronoss ist der Ansicht, dass die Verwendung dieser Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen ein zusätzliches Instrument für Investoren darstellt, um laufende Betriebsergebnisse und Trends zu bewerten und ihre Finanzergebnisse mit anderen Unternehmen der Synchronoss-Branche zu vergleichen, von denen viele ähnliche Nicht-GAAP-Finanzkennzahlen für Investoren darstellen. Wie bereits erwähnt, erhöhen die oben erläuterten Nicht-GAAP-Finanzergebnisse den Aufwand für aktienbasierte Vergütungen zum beizulegenden Zeitwert, akquisitionsbedingte Kosten, die Integrationskosten, Restrukturierungs- und Stilllegungskosten, abgegrenzte Vergütungsaufwendungen im Zusammenhang mit Earn Outs und Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte im Zusammenhang mit Akquisitionen sowie bestimmte einmalige Anpassungen beinhalten.

Nicht-GAAP-Finanzindikatoren sollten nicht isoliert von Finanzinformationen, die in Übereinstimmung mit den Rechnungslegungsgrundsätzen erstellt wurden, betrachtet werden oder als Ersatz für diese dienen. Investoren wird empfohlen, die Überleitung dieser Nicht-GAAP-Kennzahlen zu ihren am ehesten vergleichbaren GAAP-Kennzahlen wie oben beschrieben zu überprüfen. Wie bereits erwähnt, wurde eine Überleitung von GAAP- zu Nicht-GAAP-Ergebnissen in den in dieser Pressemitteilung enthaltenen Finanztabellen vorgenommen.

Über Synchronoss Technologies, Inc.

Synchronoss verändert die Art und Weise, wie Unternehmen neue Einnahmen erzielen, Kosten senken und ihre Kunden mit Cloud-, Messaging-, Digital- und IoT-Produkten und -Plattformen begeistern, die Hunderte von Millionen von Kunden auf der ganzen Welt unterstützen. Die sicheren, skalierbaren und bahnbrechenden neuen Technologien von Synchronoss, vertrauenswürdige Partnerschaften und talentierte Mitarbeiter verändern die Art und Weise, wie Kunden aus den Bereichen Technologie, Medien und Telekommunikation ihr Geschäft ausbauen. Weitere Informationen finden Sie unter www.synchronoss.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen über Synchronoss und seine zukünftigen Erwartungen, Pläne und Aussichten, die "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 darstellen. Zu diesem Zweck können alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine Aussagen über historische Fakten sind, als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden. Ohne Einschränkung des Vorstehenden sollen die Worte "kann", "sollte", "erwartet", "plant", "sieht voraus", "könnte", "beabsichtigt", "glaubt", "Potenzial" oder "andauern" oder andere ähnliche Ausdrücke dazu dienen, zukunftsgerichtete Aussagen zu identifizieren. Synchronoss hat diese zukunftsgerichteten Aussagen weitgehend auf seinen derzeitigen Erwartungen und Prognosen über zukünftige Ereignisse und finanzielle Trends basiert, von denen es annimmt, dass sie sich auf seine Geschäftstätigkeit, seine Finanzlage und seine Ertragslage auswirken könnten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und unterliegen einer Reihe von Risiken, Unsicherheiten und Annahmen, darunter Risiken in Bezug auf die Fähigkeit des Unternehmens, die Umsätze mit seinen größeren Kunden aufrechtzuerhalten oder zu steigern und Umsätze mit neuen Kunden zu generieren, die Erwartungen des Unternehmens an Aufwendungen und Erträge, die Angemessenheit der Liquiditätsausstattung des Unternehmens und seine Fähigkeit, seine bestehenden Schuldenverpflichtungen zu erfüllen oder zu refinanzieren, die Wachstumsstrategien des Unternehmens, die erwarteten Trends und Herausforderungen in dem Geschäft und dem Markt, in dem das Unternehmen tätig ist, die Erwartungen des Unternehmens an die regulatorischen Anforderungen des Bundes, der Länder und des Auslandes, die anhängigen Klagen gegen das Unternehmen, die in seinen jüngsten SEC-Berichten beschrieben sind, sowie andere Risiken und Faktoren, die in den Abschnitten "Risk Factors" und "Management's Discussion and Analysis of Financial Condition and Results of Operations" des Geschäftsberichts des Unternehmens auf Formular 10-K für das Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2018 beschrieben sind, der bei der SEC eingereicht und auf der Website der SEC unter wwww sec.gov verfügbar ist. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren.

Ansprechpartner:

Investoren:

Joe Crivelli,

Vice President, Investor Relations

908-566-3131

investor@synchronoss.com

Medien:

CCgroup

US: Diane Rose, +1 727-238-7567 oder International: Anais Merlin, +44 20 3824 9219

synchronoss@ccgrouppr.com

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

VERKÜRZTE KONZERNBILANZEN

(ungeprüft) (in Tausend)

September 30, 2019 December 31, 2018 ASSETS Current assets: Cash and cash equivalents $ 19,193 $ 103,771 Restricted cash 21 6,089 Marketable securities, current 897 28,230 Accounts receivable, net of allowances for bad debt of $3,318 and $4,599 at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively 73,574 102,798 Prepaid expenses 17,096 45,058 Other current assets 4,934 8,508 Total current assets 115,715 294,454 Restricted cash Marketable securities, non-current - 6,658 Property and equipment, net 35,631 67,937 Operating lease right-of-use assets 55,308 - Goodwill 220,367 224,899 Intangible assets, net 81,172 98,706 Other assets 7,769 8,982 Equity method investment - 1,619 Total assets $ 515,962 $ 703,255 LIABILITIES AND STOCKHOLDERS' EQUITY Current liabilities: Accounts payable $ 15,496 $ 13,576 Accrued expenses 54,219 59,545 Deferred revenues, current 53,789 57,101 Short-term convertible debt, net of debt issuance costs - 113,542 Mandatorily redeemable financial instrument - - Total current liabilities 123,504 243,764 Lease financing obligation - 9,494 Operating lease liabilities, non-current 62,863 - Long-term convertible debt, net of debt issuance costs - - Deferred tax liabilities 1,270 1,347 Deferred revenues, non-current 34,018 59,841 Other non-current liabilities 4,624 10,797 Redeemable noncontrolling interest 12,500 12,500 Commitments and contingencies Series A Convertible Participating Perpetual Preferred Stock, $0.0001 par value; 10,000 shares authorized; 210 shares issued and outstanding at September 30, 2019 192,596 176,603 Stockholders' equity: Common stock, $0.0001 par value; 100,000 shares authorized, 51,608 and 49,836 shares issued; 44,446 and 42,674 outstanding at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively 5 5 Treasury stock, at cost (7,162 and 7,162 shares at September 30, 2019 and December 31, 2018, respectively) (82,087 ) (82,087 ) Additional paid-in capital 528,734 534,673 Accumulated other comprehensive loss (33,880 ) (30,383 ) Accumulated deficit (328,185 ) (233,299 ) Total stockholders' equity 84,587 188,909 Total liabilities and stockholders' equity $ 515,962 $ 703,255

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

VERKÜRZTE KONZERN-GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

(ungeprüft)

(inTausend, außer Angaben pro Aktie)

Three Months Ended September 30, Nine Months Ended September 30, 2019 2018 2019 2018 Net revenues $ 52,210 $ 83,286 $ 218,161 $ 243,737 Costs and expenses: Cost of revenues 35,602 43,714 107,958 127,788 Research and development 18,575 18,684 57,282 59,789 Selling, general and administrative 30,536 27,320 82,862 99,368 Restructuring charges (39 ) 4,539 738 8,425 Depreciation and amortization 18,508 23,658 58,920 70,330 Total costs and expenses 103,182 117,915 307,760 365,700 Loss from continuing operations (50,972 ) (34,629 ) (89,599 ) (121,963 ) Interest income 228 203 716 7,518 Interest expense (203 ) (1,370 ) (1,251 ) (3,935 ) Gain on extinguishment of debt 5 - 822 - Other (expense) income, net (422 ) (13,439 ) 17 (9,180 ) Equity method investment (loss) income - 283 (1,619 ) 71 Loss from continuing operations, before taxes (51,364 ) (48,952 ) (90,914 ) (127,489 ) (Provision) benefit for income taxes (9,849 ) 2,308 (6,614 ) 1,604 Net loss (61,213 ) (46,644 ) (97,528 ) (125,885 ) Net loss attributable to redeemable noncontrolling interests (25 ) (422 ) (931 ) 2,122 Preferred stock dividend (8,194 ) (7,463 ) (23,590 ) (18,076 ) Net loss attributable to Synchronoss $ (69,432 ) $ (54,529 ) $ (122,049 ) $ (141,839 ) Earnings per share: Basic $ (1.70 ) $ (1.38 ) $ (3.01 ) $ (3.51 ) Diluted $ (1.70 ) $ (1.38 ) $ (3.01 ) $ (3.51 ) Weighted-average common shares outstanding: Basic 40,910 39,612 40,564 40,405 Diluted 40,910 39,612 40,564 40,405

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

VERKÜRZTE KONSOLIDIERTE KAPITALFLUSSRECHNUNG

(in Tausend) (ungeprüft)

Nine Months Ended September 30, 2019 2018 Operating activities: Net loss $ (97,528 ) $ (125,885 ) Adjustments to reconcile Net Loss to net cash used in operating activities: Depreciation and amortization 58,921 70,330 Change in fair value of financial instruments - (3,849 ) Amortization of debt issuance costs 272 1,060 (Gain) loss on extinguishment of debt (822 ) - Accrued PIK interest* - (7,037 ) Allowance for loan losses* - 18,225 (Earnings) loss from equity method investments* 1,619 (71 ) Loss (Gain) on disposals 15 277 Amortization of bond premium (34 ) 75 Deferred income taxes (25 ) (1,648 ) Stock-based compensation 17,033 22,040 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 - ROU Asset Impairment 6,268 - Changes in operating assets and liabilities: Accounts receivable, net of allowance for doubtful accounts 3,180 28,789 Prepaid expenses and other current assets 34,052 (12,844 ) Other assets 1,966 947 Accounts payable 2,615 8,195 Accrued expenses (9,418 ) (24,539 ) Other liabilities (3,736 ) (3,886 ) Deferred revenues (28,583 ) (30,841 ) Net cash provided by (used for) operating activities 11,839 (60,662 ) Investing activities: Purchases of property and equipment (7,077 ) (8,565 ) Purchases of capitalized software (9,289 ) (11,012 ) Purchases of marketable securities available for sale (47,703 ) (15,784 ) Maturity of marketable securities available for sale 81,794 3,050 Business acquired, net of cash - (9,734 ) Net cash used for investing activities 17,725 (42,045 ) Financing activities: Extinguishment of outstanding Convertible Senior Notes (112,993 ) - Proceeds from issuance of preferred stock - 86,220 Preferred dividend payment (7,075 ) - Payments for finance leases (925 ) (1,018 ) Net cash (used for) provided by financing activities (120,993 ) 85,202 Effect of exchange rate changes on cash 783 (1,805 ) Net decrease in cash, restricted cash and cash equivalents (90,646 ) (19,310 ) Cash, restricted cash and cash equivalents, beginning of period 109,860 246,125 Cash, restricted cash and cash equivalents, end of period $ 19,214 $ 226,815

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

ÜBERLEITUNG VON GAAP ZU NICHT-GAAP-KENNZAHLEN

(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)

(ungeprüft)

Three Months Ended Sep 30, Nine Months Ended Sep 30, 2019 2018 2019 2018 Non-GAAP financial measures and reconciliation: GAAP Revenue $ 52,210 $ 83,286 $ 218,161 $ 243,737 Less: Cost of revenues 35,602 43,714 107,958 127,788 Gross Profit 16,608 39,572 110,203 115,949 Add / (Less): Stock-based compensation expense 803 1,035 2,147 3,447 Restructuring and cease-use lease expense 141 - 405 - Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 26,044 Adjusted Gross Profit $ 43,596 $ 40,607 $ 138,799 $ 119,396 Adjusted Gross Margin 83.5 % 48.8 % 63.6 % 49.0 % GAAP loss from continuing operations (50,972 ) (34,629 ) (89,599 ) (121,963 ) Add / (Less): Stock-based compensation expense 6,000 7,216 17,028 22,038 Acquisition costs - 38 (230 ) 149 Restructuring and cease-use lease expense 6,215 4,539 7,429 8,425 Amortization expense 5,808 8,472 19,072 25,122 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 - 26,044 - One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Non-GAAP loss from continuing operations $ (6,901 ) $ (10,726 ) $ (18,750 ) $ (46,621 ) GAAP Net loss attributable to Synchronoss $ (69,432 ) $ (54,529 ) $ (122,049 ) $ (141,839 ) Add / (Less): Stock-based compensation expense 6,000 7,216 17,028 22,038 Acquisition costs - 38 (230 ) 149 Restructuring and cease-use lease expense 6,215 4,539 7,429 8,425 Amortization expense 5,808 8,472 19,072 25,122 Non-GAAP Expenses attributable to Non-Controlling Interest - (523 ) (76 ) (1,269 ) One-Time Expenses due to Restatement, etc. 4 3,638 1,506 19,608 Cumulative adjustment to STI receivable 26,044 - 26,044 - Income Tax Effect at Statutory Tax Rates - (2,308 ) - (7,239 ) Non-GAAP Net loss from continuing operations attributable to Synchronoss $ (25,361 ) $ (33,457 ) $ (51,276 ) $ (75,005 ) Diluted Non-GAAP Net loss from continuing operations per share $ (0.62 ) $ (0.84 ) $ (1.26 ) $ (1.86 ) Weighted shares outstanding - Basic 40,910 39,612 40,564 40,405

SYNCHRONOSS TECHNOLOGIES, INC.

ÜBERLEITUNG VON GAAP ZU NICHT-GAAP-KENNZAHLEN

(in Tausend, außer Angaben pro Aktie)

(ungeprüft)

Three Months Ended Nine Months Ended Sep 30, 2018 Dec 31, 2018 Mar 31, 2019 Jun 30, 2019 Sep 30, 2019 Sep 30, 2019 Sep 30, 2018 Net (loss) income attributable to Synchronoss $ (54,529 ) $ (101,909 ) $ (27,587 ) $ (25,030 ) $ (69,432 ) $ (122,049 ) $ (141,839 ) Add / (Less): Restructuring and cease-use lease expense 4,539 3,950 740 474 6,215 7,429 8,425 Net change in contingent consideration obligation - - - - - - - Depreciation and amortization 23,658 47,324 20,143 20,269 18,508 58,920 70,330 Interest income (203 ) (252 ) (189 ) (299 ) ( 228 ) (716 ) (7,518 ) Interest Expense 1,370 976 585 463 203 1,251 3,935 Gain on Extinguishment of debt - (1,760 ) (387 ) (430 ) ( 5 ) (822 ) - Other Income (expense), net 13,439 65,737 (463 ) 24 422 (17 ) 9,180 Equity method investment income (loss), net (283 ) 28,671 1,243 376 - 1,619 (71 ) Benefit for income taxes (2,308 ) (16,290 ) (1,391 ) (1,844 ) 9,849 6,614 (1,604 ) Net (loss) income attributable to noncontrolling interests 422 (6,715 ) 313 593 25 931 (2,122 ) Preferred dividend 7,463 7,517 7,537 7,859 8,194 23,590 18,076 Stock-based compensation expense 7,216 5,566 5,554 5,474 6,000 17,028 22,038 Acquisition costs 38 109 (188 ) (42 ) - (230 ) 149 Integration - - - - - - - Cumulative adjustment to STI receivable - - - - 26,044 26,044 - One-Time Expenses due to Restatement, etc. 3,638 800 720 782 4 1,506 19,608 Net income from discontinued operations, net of taxes - (18,288 ) - - - - - Reclassification of expenses 4,900 - - - - - - Adjusted EBITDA (non-GAAP) $ 9,360 $ 15,436 $ 6,630 $ 8,669 $ 5,799 $ 21,098 $ (1,413 )