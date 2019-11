Apple gab Anfang der Woche bekannt 2,5 Milliarden US-Dollar in den kalifornischen Wohnungsmarkt zu investieren. Bernie Sanders kritisiert die Vorgehensweise des iKonzerns.? Apple investiert Milliarden in kalifornischen Immobilienmarkt? Auch andere Unternehmen wollen die Region unterstützen? Sanders: Unternehmen haben selbst zu den Problemen beigetragenAm Montag gab Apple bekannt, Milliarden in den Immobilienmarkt in Kaliforniern zu investieren. Mit 2,5 Milliarden US-Dollar will ...

Den vollständigen Artikel lesen ...