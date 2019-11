Das BizLab-Programm von Airbus geht in die fünfte Runde und 22 neue Startups konnten sich qualifizieren.Das fünfte Aibus BizLab-ProgrammAirbus BizLab startet mittlerweile das fünfte Beschleunigungsprogramm an insgesamt vier Standorten. In Hamburg, Toulouse, Madrid und Bangalore können ausgewählte Startups an dem Luft- und Raumfahrtprogramm teilnehmen. Beworben hatten sich 704 Teams aus 59 Ländern. 22 neue Startups aus neun Ländern der Welt konnten sich schlussendlich qualifizieren ...

