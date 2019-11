Mit Unfällen zwischen schweren Lastwagen und Fußgängern beschäftigt sich eine Studie der Unfallforscher der Versicherer (UDV), die am Donnerstag (12.00 Uhr) in Münster vorgestellt wird. Die Autoren analysierten die Unfallzahlen der vergangenen Jahre und prüften, wie der typische Verlauf ist - und wann und warum ein Unfall tödlich endet. Mit Hilfe eines simulierten Unfalls zeigt der UDV, was passiert, wenn ein Lkw einen Fußgänger selbst bei geringer Geschwindigkeit trifft.

Vor Jahren haben die UDV-Experten Unfälle zwischen schweren Lastwagen und Radfahrern analysiert. Das Ergebnis: Besonders oft gab es tödliche Unfälle bei rechtsabbiegenden Lkw. Heute bietet die Industrie daher Abbiegeassistenten an, die aber nicht gesetzlich vorgeschrieben sind./lic/DP/zb

