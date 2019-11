ASMALLWORLD AG schliesst eine globale Partnerschaft mit Hilton Impresario, Hiltons Partnerprogramm für Waldorf Astoria und Conrad Hotels EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Kooperation ASMALLWORLD AG schliesst eine globale Partnerschaft mit Hilton Impresario, Hiltons Partnerprogramm für Waldorf Astoria und Conrad Hotels 07.11.2019 / 06:30 CET/CEST Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) schliesst eine globale Partnerschaft mit Hilton Impresario, Hiltons Partnerprogramm für Waldorf Astoria und Conrad Hotels Zürich, 07.09.2019 - Die ASMALLWORLD AG (SWX: ASWN) erweitert ihr Reiseangebot durch eine globale Partnerschaft mit Hilton Impresario. Das Partnerprogramm umfasst die Luxusmarken Waldorf Astoria und Conrad Hotels und Resorts und bietet Kunden exklusive Vorteile während ihres Aufenthalts. Die neu geschlossene Partnerschaft macht ASMALLWORLD Travel, eine Tochtergesellschaft der ASMALLWORLD AG, zu einem bevorzugten Partner für Hiltons Luxushotel-Marken Waldorf Astoria und Conrad. Als bevorzugter Distributionspartner kann ASMALLWORLD seinen Kunden bei einem Aufenthalt in einem Waldorf Astoria oder Conrad neu eine Vielzahl von Vorteilen bieten. Vorteile für ASMALLWORLD-Kunden umfassen das tägliche Frühstück für zwei Gäste, Zimmer-Upgrades (je nach Verfügbarkeit beim Check-in), doppelte Hilton Honors-Punkte und ein Hotelguthaben von 100 US-Dollar, das während des Aufenthalts verwendet werden kann. Diese Vorteile sind für Kunde ohne zusätzliche Kosten verfügbar. Die Partnerschaft mit Hilton baut das Reiseangebot von ASMALLWORLD weiter aus und ist ein wichtiger Schritt bei der Einführung der eigenen Hotelbuchungsplattform, die sich derzeit in Entwicklung befindet. Dieses neue Online-Angebot wird unter dem Namen "ASMALLWORLD Collection" lanciert werden und bietet den Kunden eine handverlesene Auswahl der besten Hotels der Welt. ASMALLWORLD-Mitglieder wie auch Nichtmitglieder werden damit Hotels direkt über die ASMALLWORLD Apps und Website buchen können. Das Unternehmen rechnet damit, dieses neue Serviceangebot im Dezember einzuführen. Jan Luescher, CEO von ASMALLWORLD, kommentierte: "Diese Partnerschaft ist ein wichtiger Schritt für das Reiseangebot der ASMALLWORLD. Wir sind in der Reiseindustrie noch ein Newcomer, doch die Unterstützung durch einen so etablierten Partner wie Hilton zeigt, dass unser Partner an unsere Ambition glauben, im High-End-Reisebereich ein wichtiger Akteur werden zu können." Über ASMALLWORLD Travel ASMALLWORLD Travel ist das Reisebüro der ASMALLWORLD AG, der weltweit führenden Travel & Lifestyle-Community. Das Unternehmen bietet Reisedienstleistungen im Luxusbereich für ASMALLWORLD-Mitglieder wie auch Nichtmitglieder. Die Online-Hotel-Buchungsplattform des Unternehmens befindet sich momentan in der finalen Entwicklungsstufe und soll noch dieses Jahr unter dem Namen "ASMALLWORLD Collection" lanciert werden. Das Angebot umfasst eine handverlesene Auswahl der besten Hotels der Welt. Neben dem Online-Geschäft bietet das Unternehmen heute schon unter der Marke "ASMALLWORLD Private" eine erstklassige Reiseberatung für Kunden, die ein personalisiertes Reiseerlebnis wünschen. Diese Pressemitteilung und weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG Jan Luescher, CEO Bellerivestrasse 241 CH-8008 Zurich press@asw.com Die ASMALLWORLD Gruppe ASMALLWORLD ist die weltweit führende Travel & Lifestyle Community. Der Fokus liegt dabei auf Erlebnissen, der moderne Form von Luxus. Aufbauend auf dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, betreibt das Unternehmen ein digitales Travel & Lifestyle Ecosystem, welches Mitglieder inspiriert und es ihnen ermöglicht, besser zu reisen, mehr zu erleben und neue Bekanntschaften zu knüpfen. ASMALLWORLD-Mitglieder treten dabei über die ASMALLWORLD App und Website in Kontakt, wo sie Inspiration für Reisen und Lifestyle einholen, andere Mitglieder kennenlernen und eine Vielzahl an Reiseprivilegen geniessen. Mitglieder haben auch die Möglichkeit, sich auf über 1'000 ASMALLWORLD-Events pro Jahr zu treffen. Die Events reichen dabei von regelmässigen lokalen Treffen in den Grossstädten dieser Welt, sowie Zugang zu exklusiven Shows, Galas, Ausstellungen, oder grossen Sportereignissen bis hin zu grösseren Wochenenderlebnissen an Hotspots wie Saint-Tropez, Marbella oder Gstaad. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD, sind folgende Unternehmen ebenfalls Teil des ASMALLWORLD-Ökosystems: First Class & More, ein Smart Luxury Travel Service, der es Mitgliedern ermöglicht, in den Genuss von Luxusreisen zu Insiderpreisen zu kommen. LuxuryBARED, ein Reisebüro mit einer gepflegten Auswahl der besten Luxushotels der Welt und exklusiven Buchungs-Upgrades. The World's Finest Clubs, der weltweit führende Nightlife-Concierge, welcher Mitgliedern VIP-Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. ASW Hospitality, die Management-Company des weltbekannten North Island Resorts auf den Seychellen. Zusätzliche Informationen finden sie auf unseren Webseiten: www.asmallworldag.com www.asw.com www.first-class-and-more.de www.first-class-and-more.com www.finestclubs.com www.luxuryBARED.com www.asmallworldhospitality.com www.north-island.com