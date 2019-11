=== *** 00:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Streik der Flugbegleitergewerkschaft Ufo (bis 8.11.), Frankfurt *** 06:45 CH/Zurich Insurance Group AG, Ergebnis 9 Monate, Zürich *** 07:00 DE/Siemens AG, Ergebnis 4Q (09:00 Jahres-PK), München *** 07:00 DE/Deutsche Telekom AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Bonn *** 07:00 DE/Deutsche Lufthansa AG, Ergebnis 3Q (11:00 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Commerzbank AG, ausführliches Ergebnis 3Q (10:30 Telefonkonferenz), Frankfurt *** 07:00 DE/Heidelbergcement AG, Ergebnis 3Q (10:00 Telefonkonferenz), Heidelberg *** 07:00 DE/SMA Solar Technology AG, Ergebnis 9 Monate, Niestetal 07:00 DE/Wacker Neuson SE, ausführliches Ergebnis 3Q, München 07:00 DE/Hamborner Reit AG, Ergebnis 9 Monate, Duisburg 07:00 DE/Stratec SE, Ergebnis 9 Monate (14:00 Telefonkonferenz), Birkenfeld 07:00 DE/GFT Technologies SE, Ergebnis 9 Monate, Stuttgart *** 07:00 JP/Toyota Motor Corp, Ergebnis 2Q, Toyota City *** 07:00 LU/Arcelormittal SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg 07:00 AT/S&T AG, Ergebnis 9 Monate, Linz 07:00 IT/Unicredit SpA, Ergebnis 3Q, Mailand *** 07:30 DE/Munich Re, ausführliches Ergebnis 3Q (09:00 Presse- Telefonkonferenz, 11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), München *** 07:30 DE/Fielmann AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DE/Rheinmetall AG, Ergebnis 3Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Scout24 AG, Ergebnis 3Q, München *** 07:30 DE/Jungheinrich AG, Ergebnis 3Q, Hamburg *** 07:30 DE/New Work SE (ehemals Xing SE), Ergebnis 9 Monate, Hamburg *** 07:30 DE/Prosiebensat1 Media SE, Ergebnis 3Q (08:15 Webcast), Unterföhring 07:30 DE/Westwing Group AG, Ergebnis 9 Monate, München 07:30 DE/Edag Engineering Group AG, Ergebnis 9 Monate, Wiesbaden 07:30 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Ergebnis 9 Monate, Würzburg 07:30 DE/Deutz AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), Köln 07:30 IT/Assicurazioni Generali SpA, Ergebnis 9 Monate, Triest 07:40 LU/SAF-Holland SA, Ergebnis 3Q, Luxemburg *** 08:00 DE/Produktion im produzierenden Gewerbe September saisonbereinigt PROGNOSE: -0,3% gg Vm zuvor: +0,3% gg Vm *** 08:00 EU/Acea, Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 3Q *** 08:00 DE/Compugroup Medical SE, Ergebnis 3Q, Koblenz 08:00 DE/Verbio Vereinigte BioEnergie AG, Ergebnis 1Q, Zörbig 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 3Q, Cuxhaven 08:00 DE/Progress-Werk Oberkirch AG (PWO), Ergebnis 9 Monate, Oberkirch *** 08:10 FR/Engie SA, Ergebnis 9 Monate, Paris 08:30 DE/Baywa AG, Ergebnis 9 Monate (10:30 Telefonkonferenz), München 08:45 DE/SLM Solutions Group AG, Ergebnis 9 Monate, Lübeck *** 09:00 CH/Währungsreserven Oktober PROGNOSE: k.A. zuvor: 777,0 Mrd CHF 09:30 DE/Weltenergierat - Deutschland, Energietag, u.a. Rede von RWE-Chef Schmitz (10:30), Berlin *** 10:00 EU/EZB, Wirtschaftsbericht 10:00 DE/Verband der TÜV, Bericht über Sicherheit der Autos auf Deutschlands Straßen, Berlin *** 10:30 DE/Handelsverband Deutschland (HDE), PK zum Weihnachtsgeschäft, Berlin *** 11:00 EU/Kommission, PK zur Herbst-Wirtschaftsprognose, Brüssel *** 13:00 GB/BoE, Ergebnis und Protokoll der Sitzung des geldpolitischen Rats sowie Geldpolitischer Bericht Bank Rate PROGNOSE: 0,75% zuvor: 0,75% *** 13:30 EU/Treffen der Eurogruppe, 18:00 PK, Brüssel *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 215.000 zuvor: 218.000 *** 15:00 DE/Dürr AG, PK zum Ergebnis 3Q, Frankfurt 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel und Nato-Generalsekretär Stoltenberg, PK nach bilateralem Gespräch, Berlin 16:35 DE/Bundesaußenminister Maas, Treffen mit seinem US-Amtskollegen Pompeo, Leipzig 19:05 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2019 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der Dallas Regional Chamber of Commerce *** 22:05 US/Walt Disney Co, Ergebnis 4Q, Burbank 22:15 US/News Corp Ltd, Ergebnis 1Q, New York *** - DE/Deutsche Bahn AG, ao AR-Sitzung, Berlin - DE/Landgericht Berlin, Urteil zur Klage von Vattenfall gegen die Vergabe der Stromnetz-Konzession an die landeseigene Berlin Energie durch den Senat zulasten der Vattenfall-Tochter Stromnetz Berlin GmbH *** - ES/Amadeus IT Group SA, Ergebnis 3Q, Madrid ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

- k.A. = keine Angabe

