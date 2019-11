Adler Modemärkte AG: Free Cashflow steigt deutlich auf EUR 22,8 Mio. DGAP-News: Adler Modemärkte AG / Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartalsergebnis Adler Modemärkte AG: Free Cashflow steigt deutlich auf EUR 22,8 Mio. 07.11.2019 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- Presseinformation der Adler Modemärkte AG ADLER wächst "like-for-like" in Q3 um 1,9% Free Cashflow steigt deutlich auf EUR 22,8 Mio. Erfolgreiches Q4 erwartet - Jahresziele fest im Blick Haibach bei Aschaffenburg, 7. November 2019: Die Adler Modemärkte AG liegt nach neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 voll auf Kurs, ihre Jahresziele zu erreichen. Dabei tragen die 2018 eingeleiteten Maßnahmen der ADLER "Strategie 2020" zunehmend Früchte. Dies zeigt sich zum einen beim Umsatz, der auf vergleichbarer Fläche ("like-for-like") im Verlauf des Jahres 2019 von Quartal zu Quartal verbessert wurde und im dritten Quartal um 1,9% über dem des Vorjahres lag. Dies zeigt sich aber auch in einer verbesserten Profitabilität, die sich in einer Rohertragsmarge von 53,2% widerspiegelt. Damit erzielt ADLER nach neun Monaten 2019 einen Wert, der nochmals oberhalb der vergleichbaren Werte der Vorjahre (9M-2018: 53,0% / 9M-2017: 52,1% / 9M-2016: 51,1%) liegt. Insgesamt weist ADLER einen Neunmonatsumsatz von EUR 353,6 Mio. aus. Der absolute Rückgang gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 360,4 Mio. ist auf die planmäßige Reduzierung der Zahl der Modemärkte von 179 auf 176 zurückzuführen. Angesichts höherer Marketingausgaben, die erst im Jahresschlussquartal zu Mehrumsätzen führen sollen, lag das EBITDA (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) bei EUR 33,4 Mio. leicht unter Vorjahr (9M-2018: EUR 33,7 Mio.). Beim EBIT (Ergebnis vor Zinsen und Steuern) ist dem Konzern nach drei Quartalen mit EUR 0,2 Mio. im Vergleich zu EUR -1,2 Mio. im Vorjahr der Sprung in die Gewinnzone gelungen; beim ebenfalls substanziell verbesserten Nachsteuerergebnis (EUR -9,6 Mio. gegenüber EUR -12,6 Mio.) wird dies im vierten Quartal 2019 erwartet. ADLER mit solidem Liquiditätspolster von EUR 46,1 Mio. - Working Capital deutlich reduziert ADLER konnte das Working Capital zum 30. September 2019 deutlich von EUR 53,6 Mio. (31. Dezember 2018) auf EUR 51,2 Mio. senken. Entsprechend erfreulich entwickelte sich einerseits die Liquidität, die - trotz des im dritten Quartal traditionell erhöhten Liquiditätsbedarfs aufgrund des Einkaufs der neuen Herbst- und Winterkollektion - mit EUR 46,1 Mio. weiter ein sehr solides Finanzpolster darstellt. Beim Free Cashflow erzielte ADLER nach drei Quartalen mit EUR 22,8 Mio. einen um 45% über Vorjahr (EUR 15,7 Mio.) liegenden Wert. Die Bilanzsumme belief sich zum 30. September 2019 auf EUR 395,6 Mio. (31. Dezember 2018: EUR 411,3 Mio.). Das Eigenkapital lag zum 30. September 2019 bei EUR 49,9 Mio. (31. Dezember 2018: EUR 59,7 Mio.), die Eigenkapitalquote entsprechend bei 12,6% (31. Dezember 2018: 14,5%). Hier wird bis Jahresende mit einem substanziell höheren Wert gerechnet. Gesamtjahresziele bestätigt - Standortoptimierung verläuft besser als geplant Angesichts dieser Entwicklung und eines guten Starts in das vierte Quartal bestätigt der Vorstand die Gesamtjahresziele. Der Konzernumsatz wird für 2019 aufgrund der Standortbereinigungen leicht unter EUR 500 Mio. gesehen. Das Standortoptimierungsprogramm verläuft besser als geplant. So konnte beispielsweise bereits bei einem Modemarkt aufgrund verbesserter Mietkonditionen auf die geplante Schließung verzichtet werden. Die hieraus resultierenden Einmalbelastungen dürften weiter innerhalb der avisierten Spanne von EUR 8 - 10 Mio. liegen. Daher wird beim EBITDA inklusive der im Geschäftsbericht 2018 avisierten Effekte aus der erstmaligen Anwendung von IFRS 16 von EUR 46 - 48 Mio. ein EBITDA von zwischen EUR 64 Mio. und EUR 69 Mio. erwartet. Operativ sollte die EBITDA-Spanne inkl. IFRS 16 zwischen EUR 73 Mio. und EUR 78 Mio. liegen. Der Bericht für die ersten neun Monate 2019 steht unter https://www.adlermode-unternehmen.com/investor-relations/berichte-publikationen/quartalsberichte/2019/ als Download zur Verfügung. Wichtige Kennzahlen des ADLER-Konzerns (in EUR Mio.) 9M-20- 9M-20- Verän- Q3-20- Q3-20- Verän- 19 18 de- 19 18 de- rung rung Umsatzerlöse 353,6 360,4 -1,9 117,6 117,3 +0,3 % % Rohertrag 188,1 191,0 -1,5 59,1 59,0 +0,2 % % Rohertragsmarge 53,2% 53,0% +0,2 50,3% 50,3% 0,0 PP PP Gewinn vor Zinsen, Steuern, 33,4 33,7 -0,9 8,3 9,6 -13,5 Abschreibungen und % % Amortisation (EBITDA) Bereinigtes EBITDA 36,3 37,1 -2,2 8,8 10,3 -14,6 % % Betriebsergebnis (EBIT) 0,2 -1,2 - -2,8 -1,9 - Konzernergebnis -9,6 -12,6 +23,8 -5,1 -5,0 -2,0 % % Ergebnis je Aktie (in EUR)* -0,52 -0,68 +23,7 -0,28 -0,27 -3,7 % % Free Cashflow 22,8 15,7 +45,2 2,2 -0,9 - % * Basis: 18.510.000 Stück Aktien 30.09.2019 31.12.2018 Veränderung Bilanzsumme (in EUR Mio.) 395,6 411,3 -3,8 % Eigenkapital (in EUR Mio.) 49,9 59,7 -16,4 % Eigenkapitalquote 12,6 % 14,5 % -1,9 PP Verschuldungsgrad 6,93 5,89 - (Fremdkapital zu Eigenkapital) Zahlungsmittel (in EUR Mio.) 46,1 54,9 -16,0 % Mitarbeiter 3.617 3.786 -4,5 % Märkte gesamt 176 178* -1,1 % * 30.09.2018: 179 Kontakt Presse und Investor Relations Adler Modemärkte AG Jasmin Dentz Investor Relations Tel.: +49 6021 633 1828 Email: investorrelations@adler.de Über die Adler Modemärkte AG: Die Adler Modemärkte AG mit Sitz in Haibach bei Aschaffenburg gehört zu den größten und bedeutendsten Textileinzelhändlern in Deutschland. Die Gruppe setzte im Jahr 2018 EUR 507,1 Mio. um und erzielte ein EBITDA vor IFRS 16 von EUR 20,7 Mio. (bereinigt: EUR 26,2 Mio.). ADLER beschäftigte zum 30. September 2019 rund 3.600 Mitarbeiter und betreibt derzeit 176 Modemärkte, davon 147 in Deutschland, 24 in Österreich, drei in Luxemburg, zwei in der Schweiz sowie einen Online-Shop. Das Unternehmen konzentriert sich auf Großflächenkonzepte über 1.400 m2 Verkaufsfläche und bietet mit zahlreichen Eigenmarken und ausgesuchten Fremdmarken ein breitgefächertes Warensortiment an. ADLER ist dank seiner 70-jährigen Tradition mit hoher Kundenbindung nach eigenen Erhebungen der Marktführer in dem kaufkraftstarken Segment der Altersgruppe ab 55 Jahre. Weitere Informationen: www.adlermode-unternehmen.com; www.adlermode.com --------------------------------------------------------------------------- 07.11.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. 