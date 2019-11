Es gibt sicher weltweit kaum ein Unternehmen, was seinem ambitionierten Namen seit gut einem Jahrzehnt sowohl in seiner Geschäfts- wie Aktienkursentwicklung so gerecht wird, wie die französische TELEPERFORMANCE (FR0000051807) oder wörtlich übersetzt "Ferne Leistungsstärke", nämlich in nahezu allen Winkeln der Erde und über eine Kundendistanz von teilweise Hunderten von Kilometern hinweg. Worin der Schlüssel für diesen ungebrochenen Geschäftserfolg von Teleperformance liegt, und warum man auch deren Aktie daher mit Fug und Recht wortwörtlich als Call (also gehebelte Kaufoption) auf die globalen Weltaktienmärkte bezeichnen kann, analysieren wir nachstehend, anknüpfend auch an untenstehendem Chartvergleich gegen den MSCI World (Euro)-Index.

Den vollständigen Artikel lesen ...