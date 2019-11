IRW-PRESS: Falcon Gold Corp: Falcon bestellt R. Stuart Angus in sein Advisory Board

Vancouver, B.C., 7. November 2019. FALCON GOLD CORP. (FG:TSX-V), (3FA:FWB) (Falcon oder das Unternehmen) freut sich, die Bestellung von Herrn R. Stuart Tookie Angus in sein Advisory Board bekannt zu geben.

Herr R. Stuart Tookie Angus ist ein unabhängiger Geschäftsberater für den Bergbausektor und ist derzeit Chairman von K92, San Marco Resources Inc. und Kenadyr Mining (Holdings) Corp. Er ist ehemaliger Leiter der Global Mining Group bei Fasken Martineau. In den letzten 40 Jahren hat sich Herr Angus auf die Strukturierung und Finanzierung bedeutender internationaler Explorations-, Erschließungs- und Bergbauprojekte konzentriert. Zuletzt war er Director of Mergers and Acquisitions bei Endeavour Financial und zeichnete dort für Fusions- und Übernahmemandate verantwortlich. Herr Angus ist ehemaliger Vorstandsvorsitzender der BC Sugar Refinery Limited. Er war bis Juni 2005 Director von First Quantum Minerals Ltd., Director von Canico Resources Corp. bis zu dessen Übernahme durch die brasilianische CVRD im Jahr 2005, Director von Bema Gold Corp. bis zu dessen Übernahme durch Kinross Gold Corporation im Jahr 2007, Director von Ventana Gold Corp. bis zu dessen Übernahme durch AUX Canada Acquisition Inc. im Jahr 2011 und Director von Plutonic Power Corporation bis zu dessen Fusion mit Magma Energy Corp. im Jahr 2011. Am 30. Juni 2017 trat er als Chairman von Nevsun Resources Ltd. im Anschluss an dessen Übernahme von Reservoir Minerals im Jahr 2017 zurück.

Herr Angus ist ein bedeutender Aktionär von Falcon und wir freuen uns sehr, ihn in unserem Advisory Board zu begrüßen. Tookies Fachwissen und Erfahrung im Finanzierungs- und Fusions- und Übernahmebereich für den Bergbau werden für Falcon bei der Weiterentwicklung unseres Portfolios von Explorationsprojekten von großem Nutzen sein, sagt Karim Rayani, Chief Executive Officer von Falcon.

Über Falcon Gold Corp.

Falcon ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Generierung, den Erwerb und die Exploration von aussichtsreichen Projekten in Nord-, Mittel- und Südamerika gerichtet ist. Seine Projekte in der kanadischen Provinz Ontario beinhalten die Gold- und Kupferprojekte Central Canada in Atikokan, die Projekte Bruce und Camping Lake in Red Lake, das Basismetallprojekt Wabunk Bay in Red Lake und eine Beteiligung am Goldkonzessionsgebiet Burton unweit von Sudbury. Falcon verfügt zudem über eine Vereinbarung über den Erwerb des Gold-Kupfer-Projekts Esperanza im argentinischen Distrikt Sierra de Las Minas.

KONTAKTDATEN:

Falcon Gold Corp.

Karim Rayani

CEO, Director

Telefon: 604-683-1991

E-Mail: info@falcongold.ca

FALCON GOLD CORP.

Suite 520 - 470 Granville Street

Vancouver, BC, V6C 1V5

TEL: (604) 683-1991

FAX: (604) 683-8544

www.falcongold.ca

info@falcongold.ca

Vorsorglicher Hinweis und zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Anmerkungen zum Zeitpunkt und Inhalt von bevorstehenden Arbeitsprogrammen, geologische Interpretationen, den Erhalt von Anspruchsrechten auf Konzessionsgebiete usw. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse und Umstände und sind daher inhärenten Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen abweichen, die derzeit von solchen Aussagen erwartet werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49326

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49326&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA30604 42074

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA3060442074

AXC0057 2019-11-07/07:16