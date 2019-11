Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen für das dritte Quartal auf "Sell" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Mobilfunkanbieter habe zwar dank seines TV-Geschäfts beim operativen Ergebnis (Ebitda) die Erwartungen übertroffen, schrieb Analyst Andrew Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsatztrends im Mobilfunkservice-Geschäft aber seien nach wie vor schwach./ajx/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2019 / 21:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE000A0Z2ZZ5

AXC0069 2019-11-07/07:31